Моуринью дает красный свет: "Реал" может не продать звезду в "Арсенал"
Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью не будет препятствовать трансферу бразильского вингера Винисиуса Жуниора в лондонский "Арсенал". Переход может состояться уже этим летом.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Telegraph.
Почему Моуринью против трансфера Виннисиуса
Португальский специалист четко дал понять руководству "Реала", что планирует сохранить всех ведущих футболистов в команде. В частности, и Винисиуса Жуниора, интерес к которому активно проявляет лондонский "Арсенал".
Сообщается, что между клубами пока не велись переговоры. Однако любое предложение "Арсенала" может быть отклонено, если позиция Моуринью в этом вопросе не изменится.
Интересно, что у Винисиуса остается только один год контракта с "Реалом", поэтому "галактикос" нужно будет принять решение: продлевать соглашение или все же разойтись со звездным полузащитником и получить компенсацию.
Винисиус в "Реале"
Бразильский полузащитник пришел в мадридский клуб в 2018 году. До этого он выступал за "Фламенго". Сумма трансфера тогда составила 45 миллионов евро, а самому футболисту на тот момент было всего 18 лет.
За "Реал" Винисиус отыграл 375 матчей и забил 128 мячей. Из них – 82 матча и 34 мяча – в Лиге чемпионов.
Кстати, этим летом Винисиус выступал на чемпионате мира по футболу 2026 года в составе сборной Бразилии. В пяти матчах он забил 4 мяча, однако Бразилия выбыла в стадии 1/8 финала.
А вот полузащитник "Реала" Орельен Чуамэни может сменить клубную прописку этого сезона. Им также интересуется клуб из Англии.