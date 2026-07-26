Моурінью дає червоне світло: "Реал" може не продати зірку в "Арсенал"

Чому Моурінью проти трансферу Вінісіуса

Португальський фахівець чітко дав зрозуміти керівництву "Реала", що планує зберегти усіх провідних футболістів у команді. Зокрема, й Вінісіуса Жуніора, інтерес до якого активно проявляє лондонський "Арсенал".

Повідомляється, що між клубами наразі ще не велися перемовини. Однак будь-яка пропозиція "Арсеналу" може бути відхилена, якщо позиція Моурінью у цьому питанні не зміниться.

Цікаво, що у Вінісіуса залишається лише один рік контракту із "Реалом", тому "галактікос" потрібно буде ухвалити рішення: продовжувати угоду чи все ж розійтися із зірковим півзахисником і отримати компенсацію.

Вінісіус у "Реалі"

Бразильський півзахисник прийшов до мадридського клубу у 2018 році. До цього він виступав за "Фламенго". Сума трансферу тоді склала 45 мільйонів євро, а самому футболісту на той момент було лише 18 років.

За "Реал" Вінісіус відіграв 375 матчів та забив 128 м'ячів. З них – 82 матчі та 34 м'ячі – у Лізі чемпіонів.

До речі, цього літа Вінісіус виступав на чемпіонаті світу з футболу 2026 у складі збірної Бразилії. У п'яти матчах він забив 4 м'ячі, однак Бразилія вибула на стадії 1/8 фіналу.