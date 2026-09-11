"Молодая кровь" Арды Турана: "Шахтер" установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Самый молодой состав еврокубковой недели

Стартовая одиннадцатка "Шахтера" в матче против ПСВ стала самой молодой из всех команд, начинавших свои поединки в первом туре Лиги чемпионов. Средний возраст 11 футболистов донецкого клуба, которых Арда Туран выпустил на поле с первых минут, составил 24,0 года.

Ближайшими преследователями "горняков" по этому показателю стали "Славия" (24,4 года), "Ланс" (24,6), "Фейеноорд" (24,8) и "Комо" (25,3).

В первую десятку также вошли "Лейпциг" (25,4), ЛАСК (25,6), "Манчестер Сити" (25,7), "Порту" (25,8) и "Спортинг" (25,8).

Кто выпустил старейшую основу

Наиболее возрастную стартовую одиннадцатку в первом туре Лиги чемпионов выставил "Наполи". Средний возраст футболистов итальянской команды в матче против "Арсенала" составил 29,2 года.

Далее по этому показателю расположились "Фенербахче" (29,1), "Бавария" (29,0), АЕК (28,9) и "Бетис" (28,9).

Таким образом, разница между самым молодым стартовым составом "Шахтера" и самой старшей одиннадцатой "Наполи" составила более пяти лет.

Как "Шахтер" начал Лигу чемпионов

В первом туре основного этапа Лиги чемпионов "горняки" сыграли вничью с ПСВ . Поединок на стадионе "Филипс" в Эйндговене завершился со счетом 1:1. Гол в составе украинской команды забил Глейкер Мендоза.

Во втором туре "Шахтер" проведет номинально домашний матч против афинского АЕКа. Встреча состоится 14 октября в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".