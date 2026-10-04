Модрич после разгрома от Англии: впервые за 20 лет мне стало стыдно

Катастрофическая ночь для Хорватии

"Так играть в футбол нельзя. Казалось, что у нас на четыре или пять игроков меньше. Трудно найти объяснение такой игре – без борьбы, агрессивности и сплоченности. Я здесь уже 20 лет, но впервые после матча мне стало стыдно", – сказал Модрич.

Модрич признал, что Англия была сильнее, однако отметил, что подобный результат неприемлем для хорватской сборной.

"Можно проиграть или сыграть против соперника, который лучше – а сейчас он именно такой. Но такое поражение и потеря репутации, которое мы создавали годами, недопустимы. Это была катастрофическая ночь для Хорватии", – добавил футболист.

Для капитана хорватов встреча с Англией стала 205-й в составе национальной команды. К моменту его замены на 57-й минуте хозяева уже уступали 0:5.

Турнирное положение

После трех матчей Хорватия занимает третье место в своей группе Лиги наций. Модрич призвал партнеров быстро отреагировать на неудачу и продемонстрировать характер в последующих встречах.

"Нам нужно собраться и держаться вместе. Мы должны показать свою истинную сущность, показать, что у нас есть непокорность, гордость, желание и сплоченность. Все это нельзя потерять за одну ночь", – подытожил Модрич.