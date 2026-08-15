Миллионы шейхов после сборной: Ребров получил роскошные предложения с Ближнего Востока

Щедрые предложения от арабских шейхов

После отставки с должности руководителя национальной сборной Сергей Ребров остается без активной тренерской практики. Специалист занимает только административную должность вице-президента УАФ.

По информации источников, к украинскому специалисту обращались представители двух клубов из Саудовской Аравии и ОАЭ, где он уже имеет успешный опыт работы.

Предложение шейхов составляло от 2 до 2,5 миллиона евро в год лично для Реброва. Для сравнения, в УАФ весь тренерский штаб Реброва суммарно получал около 2 миллионов евро.

Несмотря на то, что арабские клубы предлагали значительно более высокий оклад, чем у сборной, Ребров ответил отказом на оба варианта, что свидетельствует о его желании взять паузу в тренерской деятельности.

Разговор с "Динамо" и планы на будущее

Кроме вариантов с Ближнего Востока, летом с Ребровым контактировал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Во время личной встречи стороны обсудили возможное возвращение специалиста на мостик "бело-синих".

Однако 52-летний тренер отклонил и это предложение. Пока будущее Сергея Реброва в большом футболе остается неопределенным.