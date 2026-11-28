Григорчук оценил тактическую игру "Черноморца"

По словам наставника, одесситам удалось лишить киевлян многих привычных игровых инструментов. Тренер полагает, что забитые мячи стали закономерным следствием качественной тактической работы.

"Мы сыграли на 9 баллов по десятибалльной системе тактически. Мы многих вещей лишили "Динамо", из того, чем они пользуются на поле. За это ребятам действительно можно поставить высокую оценку. Голы – это следствие и для нас это огромный позитив", – рассказал Роман Григорчук.

Главный тренер одесской команды также отметил психологический контекст победы "Черноморца" над "Динамо". По его словам, одесситам достаточно долго не повезло в текущем чемпионате.

"Эта победа – это та вещь, которая нам была очень нужна именно в этот момент. Потому что мы могли выиграть уже не одну игру, но складывалось все немного иначе. Сегодня же все получилось идеально: мы забили мячи и победили", – сказал Григорчук.

Тренер увидел атмосферу чемпионских команд еще до матча

Отдельно специалист рассказал о психологическом состоянии футболистов перед выходом на поле. По его словам, поведение игроков в раздевалке напомнило ему атмосферу в командах, с которыми он раньше получал чемпионские титулы.

"Еще до игры я посмотрел на поведение своих футболистов, их жесты, слова... Я помощнику сказал: "У нас в раздевалке сегодня такая атмосфера, как было в моих чемпионских командах". Это было до игры. А на установке я команде сказал, что сегодня будет тот день, когда мы серьезно и солидно сыграем», – поделился тренер.