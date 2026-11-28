Григорчук оцінив тактичну гру "Чорноморця"

За словами наставника, одеситам вдалося позбавити киян багатьох звичних ігрових інструментів. Тренер вважає, що забиті м'ячі стали закономірним наслідком якісної тактичної роботи.

"Ми зіграли на 9 балів по десятибальній системі тактично. Ми багатьох речей позбавили "Динамо", з того, чим вони користуються на полі. За це хлопцям дійсно можна поставити високу оцінку. Голи - це наслідок і для нас це величезний позитив", – розповів Роман Григорчук.

Головний тренер одеської команди також відзначив психологічний контекст перемоги "Чорноморця" над "Динамо". За його словами, одеситам досить довго не щастило у поточному чемпіонаті.

"Ця перемога – це та річ, яка нам була страшенно потрібна саме в цей момент. Бо ми могли виграти вже не одну гру, але складалося все трішки інакше. Сьогодні ж все вийшло ідеально: ми забили м'ячі і перемогли", – сказав Григорчук.

Тренер побачив атмосферу чемпіонських команд ще до матчу

Окремо фахівець розповів про психологічний стан футболістів перед виходом на поле. За його словами, поведінка гравців у роздягальні нагадала йому атмосферу в командах, з якими він раніше здобував чемпіонські титули.

"Ще до гри я подивився на поведінку своїх футболістів, їхні жести, слова... Я помічнику сказав: "У нас в роздягальні сьогодні така атмосфера, як було в моїх чемпіонських командах". Це було до гри. А на установці я команді сказав, що сьогодні буде той день, коли ми серйозно і солідно зіграємо", – поділився тренер.