"Мы никого не боимся": Арда Туран – о жеребьевке Лиги чемпионов
Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран поделился соображениями по жеребьевке основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий клуб будет единственным представителем Украины. "Шахтер" получил сложных соперников: "Реал", "Интер", "Спортинг", ПСВ, "Фенербахче", "Лейпциг", АЕК и "Слован".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Шахтера" .
Арда Туран – о жеребьевке для "Шахтера"
Турецкий специалист отметил силу грядущих соперников "Шахтера", но в целом, имеет оптимистичный взгляд на выступление команды в Лиге чемпионов этого сезона.
"Мы говорим об одних из самых больших клубов мирового футбола - команды, которые выигрывали этот турнир, выходили в финалы и становились легендарными в своих странах. Имеем огромное уважение ко всем ним. Каждый матч будет важным и ценным для нас. Мы воспринимаем Лигу чемпионов как возможность заявиться о себе, показать, кто мы есть и приблизиться к нашим мечтам", – сказал Арда Туран.
Он заявил, что, несмотря на громкие имена соперников, "Шахтер" не боится ни одного из них и преследует цель оставаться верным своему игровому стилю.
"Наша цель – оставаться верными себе, представлять футбол "Шахтера" и бороться за наше будущее и мечты. Мы никого не боимся, но имеем большое уважение к каждому сопернику", – отметил главный тренер "Шахтера".
Когда "Шахтер" начинает свой путь в ЛЧ
По итогу жребия "Шахтер" получил такой календарь:
- "Реал" (Мадрид) (дома)
- "Интер" (на выезде)
- "Спортинг" (дома)
- ПСВ (на выезде)
- "Фенербахче" (дома)
- "Лейпциг" (на выезде)
- АЕК (дома)
- "Слован" (на выезде)
Матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2026/2027 запланированы на 8-10 сентября.
Накануне определились все участники основных этапов Лиги Европы и Лиги конференций. Украинцы Даниил Сикан и Руслан Малиновский провели полярные матчи.