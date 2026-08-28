"Мы никого не боимся": Арда Туран – о жеребьевке Лиги чемпионов

Арда Туран – о жеребьевке для "Шахтера"

Турецкий специалист отметил силу грядущих соперников "Шахтера", но в целом, имеет оптимистичный взгляд на выступление команды в Лиге чемпионов этого сезона.

"Мы говорим об одних из самых больших клубов мирового футбола - команды, которые выигрывали этот турнир, выходили в финалы и становились легендарными в своих странах. Имеем огромное уважение ко всем ним. Каждый матч будет важным и ценным для нас. Мы воспринимаем Лигу чемпионов как возможность заявиться о себе, показать, кто мы есть и приблизиться к нашим мечтам", – сказал Арда Туран.

Он заявил, что, несмотря на громкие имена соперников, "Шахтер" не боится ни одного из них и преследует цель оставаться верным своему игровому стилю.

"Наша цель – оставаться верными себе, представлять футбол "Шахтера" и бороться за наше будущее и мечты. Мы никого не боимся, но имеем большое уважение к каждому сопернику", – отметил главный тренер "Шахтера".

Когда "Шахтер" начинает свой путь в ЛЧ

По итогу жребия "Шахтер" получил такой календарь:

"Реал" (Мадрид) (дома)

"Интер" (на выезде)

"Спортинг" (дома)

ПСВ (на выезде)

"Фенербахче" (дома)

"Лейпциг" (на выезде)

АЕК (дома)

"Слован" (на выезде)

Матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2026/2027 запланированы на 8-10 сентября.