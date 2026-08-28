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Футбол 28 серпня 2026, 12:45

"Ми нікого не боїмося": Арда Туран – про жеребкування Ліги чемпіонів

Головний тренер "Шахтаря" оцінив потенціал команди в основному етапі Ліги чемпіонів
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Арда Туран (фото: ФК "Шахтар")
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Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран поділився міркуваннями стосовно жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому донецький клуб буде єдиним представником України. "Шахтар" отримав слкадних суперників: "Реал", "Інтер", "Спортінг", ПСВ, "Фенербахче", "Лейпциг", АЕК та "Слован".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".

Арда Туран – про жеребкування для "Шахтаря"

Турецький фахівець відзначив силу прийдешніх суперників "Шахтаря", але в цілому, має оптимістичний погляд на виступ команди у Лізі чемпіонів цього сезону.

"Ми говоримо про одні з найбільших клубів світового футболу – команди, які вигравали цей турнір, виходили у фінали й ставали легендарними у своїх країнах. Маємо величезну повагу до всіх них. Кожен матч буде важливим і цінним для нас. Ми сприймаємо Лігу чемпіонів як нагоду заявити про себе, показати, хто ми є, та наблизитися до наших мрій", – сказав Арда Туран.

Він заявив, що попри гучні імена суперників, "Шахтар" не боїться жодного з них і має на меті залишатися вірним своєму ігровому стилю.

"Наша мета – залишатися вірними собі, представляти футбол "Шахтаря" й боротися за наше майбутнє та мрії. Ми нікого не боїмося, але маємо велику повагу до кожного суперника", – зазначив головний тренер донецького клубу.

Коли "Шахтар" розпочинає свій шлях в ЛЧ

За підсумком жеребу, "Шахтар" отримав такий календар:

  • "Реал" (Мадрид) (вдома)
  • "Інтер" (на виїзді)
  • "Спортінг" (вдома)
  • ПСВ (на виїзді)
  • "Фенербахче" (вдома)
  • "Лейпциг" (на виїзді)
  • АЕК (вдома)
  • "Слован" (на виїзді)

Матчі 1-го туру Ліги чемпіонів 2026/2027 заплановано на 8-10 вересня.

Напередодні визначилися усі учасники основних етапів Ліги Європи та Ліги конференцій. Українці Данило Сікан та Руслан Маліновський провели полярні матчі.

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