"Ми нікого не боїмося": Арда Туран – про жеребкування Ліги чемпіонів

Арда Туран – про жеребкування для "Шахтаря"

Турецький фахівець відзначив силу прийдешніх суперників "Шахтаря", але в цілому, має оптимістичний погляд на виступ команди у Лізі чемпіонів цього сезону.

"Ми говоримо про одні з найбільших клубів світового футболу – команди, які вигравали цей турнір, виходили у фінали й ставали легендарними у своїх країнах. Маємо величезну повагу до всіх них. Кожен матч буде важливим і цінним для нас. Ми сприймаємо Лігу чемпіонів як нагоду заявити про себе, показати, хто ми є, та наблизитися до наших мрій", – сказав Арда Туран.

Він заявив, що попри гучні імена суперників, "Шахтар" не боїться жодного з них і має на меті залишатися вірним своєму ігровому стилю.

"Наша мета – залишатися вірними собі, представляти футбол "Шахтаря" й боротися за наше майбутнє та мрії. Ми нікого не боїмося, але маємо велику повагу до кожного суперника", – зазначив головний тренер донецького клубу.

Коли "Шахтар" розпочинає свій шлях в ЛЧ

За підсумком жеребу, "Шахтар" отримав такий календар:

"Реал" (Мадрид) (вдома)

"Інтер" (на виїзді)

"Спортінг" (вдома)

ПСВ (на виїзді)

"Фенербахче" (вдома)

"Лейпциг" (на виїзді)

АЕК (вдома)

"Слован" (на виїзді)

Матчі 1-го туру Ліги чемпіонів 2026/2027 заплановано на 8-10 вересня.