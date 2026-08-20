Месси снова попал в скандал в МЛС: как легенда нарывался на драку (видео)

Что произошло в матче с "Филадельфией"

Встреча завершилась со счетом 2:2, а сам Месси отметился забитым мячом, однако главное обсуждение вспыхнуло вокруг другого эпизода.

В разгар матча Месси вступил в стычку с полузащитником соперников Квином Салливаном. Аргентинец совершил движение рукой в сторону лица оппонента и задел его. Между футболистами началась толкотня, после чего арбитр вмешался и разнял участников конфликта. В то же время главный судья не наказал Месси даже желтой карточкой.

В конце матча на поле вспыхнула еще одна стычка, которая уже завершилась удалениями других футболистов.

Эпизод рассмотрит МЛС

Несмотря на отсутствие наказания непосредственно во время матча, эпизод с участием Месси должен рассмотреть дисциплинарный комитет МЛС.

Аргентинцу может грозить денежный штраф за неспортивное поведение. В то же время дисциплинарные органы МЛС также могут рассмотреть вопрос о возможной дисквалификации.

Таким образом, под вопросом участие Месси в ближайшем матче "Интер Майами" против "Торонто".

Очередной срыв легенды

Ситуация с Салливаном стала уже не первым эмоциональным эпизодом с участием Месси в последнее время.

16 августа Месси отметился ненадлежащим поведением во время матча против "Нэшвилла" (1:4). Нападающий выразил жесткое недовольство действиями арбитра после третьего пропущенного мяча, заявив, что тот проигнорировал его падение в эпизоде. Получив за свои претензии желтую карточку, Лео саркастически похлопал рефери в ладоши, а сразу после финального свистка подошел к арбитру Дрю Фишеру и выругался ему прямо в глаза.