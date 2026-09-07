Матчи УПЛ в Киеве под угрозой: в столице вводят строгие ограничения из-за безопасности

Запрет на массовые мероприятия и требования к аренам

В столице вводят новые жесткие ограничения, которые напрямую повлияют на спортивную жизнь города. В связи с ростом угрозы для гражданского населения под запрет попадают все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия.

Ограничения касаются как открытых территорий, так и спортивных сооружений, которые не оборудованы надлежащими укрытиями или не имеют их непосредственно поблизости. Главная цель таких мер – минимизировать риски для зрителей, спортсменов и персонала во время проведения массовых мероприятий.

Судьба футбольных поединков в столице

Под удар попадают сразу несколько клубов элитного дивизиона чемпионата Украины, которые проводят свои домашние матчи на киевских аренах. Помимо столичных "Динамо" и "Оболони", это луганская "Заря". Еще один столичный клуб – "Левый Берег" – домашние встречи проводит на арене, расположенной в Киевской области.

Теперь организаторам соревнований и руководству УПЛ придется экстренно искать выходы из ситуации.

Среди возможных сценариев развития событий – проведение матчей без зрителей, перенос игр на стадионы, где есть сертифицированные укрытия необходимой вместимости, или изменение городов-хозяев для будущих поединков. Официальные решения относительно пересмотра календаря ожидаются в ближайшее время.

Добавим, что в следующем, 6-м туре УПЛ в столице запланирован один матч. В понедельник, 14 сентября, "Динамо" на собственной арене должно принять "Эпицентр" из Каменец-Подольского.