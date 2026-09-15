Матч "Ювентуса" в Лиге Европы рассудит украинская бригада арбитров

Судейская бригада на матч в Турине

Матч между туринским "Ювентусом" и нидерландским НЭКом состоится в Турине.

Главным арбитром поединка назначен Алексей Деревинский. Будут помогать ему лайнсмены Алексей Миронов и Дмитрий Запороженко. Функции резервного рефери будет выполнять Клим Заброда.

За работу системы видеоповторов (VAR) будут отвечать украинец Денис Шурман и английский арбитр Стюарт Аттвелл.

Работа Деревинского в текущем сезоне

Алексей Деревинский уже успел отсудить три матча текущего сезона УПЛ. В частности, он работал на матчах "Верес" - "Динамо", "Харьков" - "Оболонь" и "Колос" - "Карпаты". В этих матчах рефери показал 15 желтых карточек и назначил два пенальти.

Также украинский арбитр успел отработать и в еврокубках текущего сезона. Ранее он работал на матче квалификации Лиги конференций "Копенгаген" – "Интер" Турку. Тогда датчане победили со счетом 4:1. В этой игре он назначил пенальти в ворота "Интера" и показал три желтых карточки за матч.