"Манчестер Юнайтед" определился с новым тренером: кто будет руководить командой против "Ливерпуля"

Почеттино подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

"Юнайтед" объявил о договоренности с Маурисио Почеттино, который станет новым главным тренером команды. По информации BBC Sport, соглашение аргентинского специалиста с английским клубом будет рассчитано на два с половиной года.

До этого Почеттино возглавлял национальную сборную США, контракт с которой он подписал в августе. Для перехода к МЮ англичанам пришлось договариваться с американской футбольной федерацией по поводу досрочного прекращения сотрудничества с тренером.

В то же время, аргентинец не покинет сборную США немедленно. Он проведет с командой еще два матча против Гаити в рамках четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ – 14 и 17 ноября.

В Манчестер Почеттино приедет 18 ноября, а на следующий день должна провести первую тренировку с новой командой.

Дебют аргентинца состоится в матче с Ливерпулем

Первым испытанием для Почеттино во главе Манчестер Юнайтед станет принципиальное противостояние с Ливерпулем. Команды встретятся 22 ноября на стадионе Энфилд в рамках английской Премьер-лиги.

Аргентинец приходит в клуб в непростой период. Накануне манкунианцы уволили Майкла Каррика после неудачного старта сезона. На момент отставки команда находилась в зоне вылета чемпионата Англии, занимая 18 место после десяти туров.

Почеттино имеет большой опыт работы в английском футболе. Ранее он возглавлял "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Челси", а также работал с французским ПСЖ. Наибольшего успеха в Англии аргентинец добился с "Тоттенгэмом", который под его руководством дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году.