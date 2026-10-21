"Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Комо" в Лиге чемпионов

"Комо" воспользовался проблемами англичан

Итальянская команда, возглавляемая Сеском Фабрегасом, открыла счет уже в начале встречи. Нико Пас вывел хозяев вперед на второй минуте.

После перерыва "Комо" продолжил давить на соперника. На 49-й минуте Анастасиос Дувикас удвоил преимущество итальянцев, а впоследствии хозяева довели счет до разгромного: Нико Пас перехватил мяч у боковой линии, на скорости вошел в штрафную и направил мяч в дальний нижний угол.

На 76-й минуте Жакобо Рамон забил четвертый мяч "Комо". "Манчестер Юнайтед" смог ответить лишь голом престижа: Амад Диалло отдал передачу на установившего окончательный счет Джошуа Зиркзе – 4:1.

Второе подряд поражение "Манчестер Юнайтед"

Для команды Майкла Каррика этот результат стал продолжением неудачного выступления в Лиге чемпионов. В первом туре англичане разгромили "Сабах" со счетом 4:0, однако во втором уступили мадридскому "Атлетико" - 0:2.

Таким образом, после трех матчей в активе "Манчестер Юнайтед" осталось три очка. "Комо" также набрал три очка в предыдущих двух турах: начал кампанию победой над "РБ Лейпциг" (4:1), а затем проиграл "Фейенорду" (2:3).

В следующем туре Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" примет "Рому" 3 ноября, а "Комо" на следующий день сыграет на выезде против "Ланса".