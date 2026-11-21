Отменен гол Голанда и спасение "Сити"

Гости неожиданно открыли счет уже на 16-й минуте. Родриго Мунис завершил атаку лондонцев точным ударом, выведя свою команду вперед.

На 24-й минуте Эрлинг Голанд отправил мяч в ворота "Фулгема", однако арбитр отменил гол, зафиксировав нарушение правил против уже контролировавшего мяч голкипера Бернда Лено.

До перерыва манчестерцы так и не смогли восстановить равновесие.

Во втором тайме хозяева усилили давление и на 58-й минуте добились своего. После розыгрыша углового Эллиот Андерсон подхватил мяч возле штрафной и точным ударом с лета сравнял счет.

В конце встречи обе команды имели возможность вырвать победу, однако больше голов зрители не увидели.

"Манчестер Сити" – "Фулгэм" – 1:1 Голы: Андерсон (58) – Мунис (16).

Историческая серия завершилась

До этого матча "Манчестер Сити" выиграл у "Фулгема" 20 очных встреч подряд во всех турнирах.

Ничья на "Этихаде" прервала эту серию, которая была рекордной для противостояния двух клубов в истории английского футбола.

В то же время лондонцы продолжили ждать первой победы над манчестерцами с 2009 года.

Для "Манчестер Сити" результат означает четвертый матч подряд без победы в АПЛ. Команда Энцо Марески остановила серию из трех поражений, но снова потеряла очки.