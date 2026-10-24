"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в АПЛ: кто остановил победную серию команды

Ход матча

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Защитник "Манчестер Сити" Марк Гехи допустил ошибку вблизи собственной штрафной, чем воспользовался Николас Джексон. Нападающий "Астон Виллы" отправил мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

После пропущенного гола гости пытались перехватить инициативу, однако до перерыва отыграться не смогли.

В начале второго тайма "Манчестер Сити" восстановил равновесие. На 52-й минуте Эрлинг Голанд замкнул головой подачу Илимана Ндиае со штрафного.

Однако уже на 60-й минуте хозяева снова вышли вперед. Ибрагим Мбае отдал передачу на Джексона, который ударом в ощупь оформил дубль. Доннарумма не смог спасти свою команду.

В концовке гости искали возможность сравнять счет. Один из самых опасных моментов возник после удара Голанда, но Иан Матсен выбил мяч из ворот.

Первое поражение лидера

До поездки в Бирмингем "Манчестер Сити" выиграл все семь матчей нового сезона АПЛ. Поражение от "Астон Виллы" прервало эту серию, хотя команда Энцо Марески сохранила первое место в турнирной таблице.

Для "Астон Виллы" эта победа стала третьей подряд над "Манчестер Сити" в чемпионате Англии и четвертой домашней победой над соперником.

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" – 2:1

Голы: Джексон, 6, 60 – Голланд, 52.