"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в АПЛ: кто остановил победную серию команды
"Астон Вилла" победила "Манчестер Сити" в домашнем матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 2:1, а гости потерпели первое поражение после семи побед подряд на старте чемпионата.
Об этом сообщает Sport RBC.UA
Ход матча
Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Защитник "Манчестер Сити" Марк Гехи допустил ошибку вблизи собственной штрафной, чем воспользовался Николас Джексон. Нападающий "Астон Виллы" отправил мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.
После пропущенного гола гости пытались перехватить инициативу, однако до перерыва отыграться не смогли.
В начале второго тайма "Манчестер Сити" восстановил равновесие. На 52-й минуте Эрлинг Голанд замкнул головой подачу Илимана Ндиае со штрафного.
Однако уже на 60-й минуте хозяева снова вышли вперед. Ибрагим Мбае отдал передачу на Джексона, который ударом в ощупь оформил дубль. Доннарумма не смог спасти свою команду.
В концовке гости искали возможность сравнять счет. Один из самых опасных моментов возник после удара Голанда, но Иан Матсен выбил мяч из ворот.
Первое поражение лидера
До поездки в Бирмингем "Манчестер Сити" выиграл все семь матчей нового сезона АПЛ. Поражение от "Астон Виллы" прервало эту серию, хотя команда Энцо Марески сохранила первое место в турнирной таблице.
Для "Астон Виллы" эта победа стала третьей подряд над "Манчестер Сити" в чемпионате Англии и четвертой домашней победой над соперником.
"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" – 2:1
Голы: Джексон, 6, 60 – Голланд, 52.
Ранее сообщалось, что другую команду из Манчестера может возглавить бывший наставник "Баварии"