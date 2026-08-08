"Манчестер Сити" подписал экс-чемпиона мира как дублера для Доннарумы

Возврат на "Этихад" и финансовые детали

Трансфер Рульи обойдется "Манчестер Сити" в символические по современным меркам 1,7 млн фунтов. Для аргентинца это уже второй приход в манчестерский клуб – он находился в структуре "горожан" в сезоне-2016/17, однако тогда не отыграл ни одного официального матча за первую команду, путешествуя по арендам.

На этот раз Херонимо приглашен на вполне конкретную роль – он станет прямым дублером для основного номера одной команды, итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. Потребность в новом голкипере возникла после того, как на этой неделе предыдущий дублер Джеймс Траффорд перешел в "Лидс" за значительные 45 млн фунтов.

Опыт и кубковый бэкграунд

Рульи имеет колоссальный европейский опыт, выступая за такие клубы как "Реал Сосьедад", "Монпелье", "Аякс" и "Вильярреал". Украинским и мировым болельщикам он больше всего запомнился за выступлениями в составе "желтой субмарины".

В легендарной марафонской серии пенальти против "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы-2021 Рульи сначала сам забил решающий одиннадцатиметровый, а затем отразил удар своему визави Давида Де Геа, принеся "Вильярреалу" еврокубковый трофей.

Также в составе сборной Аргентины вратарь провел 8 матчей, завоевав вместе с командой титулы чемпиона мира-2022 и обладателя Копа Америка-2024.