"Люди ждали позитива": Демьяненко рассказал о настрое на финал Кубка кубков-1986 на фоне Чернобыльской катастрофы

Неизвестность и советская секретность

По словам Демьяненко, команда выехала из Киева сразу после трагедии, поскольку по календарю динамовцев ожидал выездной поединок против московского "Спартака". Однако настоящих масштабов катастрофы футболисты тогда не осознавали из-за тотальной политики замалчивания СССР:

"О настоящих масштабах трагедии не знали - только то, что произошло что-то серьезное, можно сказать, знали обо всем лишь поверхностно. Это же Советский Союз, сами понимаете, какая секретность была... Когда приехали туда, конечно, нас встречали многие журналисты, телевизионщики, нам говорили, что возвращаться вообще нельзя, что произошла очень большая трагедия", - легенда.

Наставления Лобановского и эмоции победы

Несмотря на тяжелый психологический фон и тревожные новости с родины, главный тренер "Динамо" Валерий Лобановский сумел найти правильные слова, чтобы мотивировать подопечных к решающему сражению в Лионе.

"Нам, как никогда, нужно выиграть, показать свою игру и одержать победу, потому что люди ждут какого-нибудь позитива", - вспомнил слова легендарного тренера Демьяненко.

Динамовцы продемонстрировали свой лучший футбол, разгромив "Атлетико" со счетом 3:0, после чего команду ждали искренние поздравления и долгожданное празднование исторического успеха.