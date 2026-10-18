ЛНЗ устроил разгром в Кривом Роге: как завершился матч с "Кривбассом"

Быстрый гол ЛНЗ изменил ход встречи

Начало противостояния осталось по черкасской команде.

Уже на седьмой минуте Теди Цара открыл счет, обеспечив гостям раннее преимущество.

Пропущенный мяч заставил "Кривбасс" искать возможности для скорейшего ответа. Однако до завершения первого тайма хозяева так и не смогли восстановить равновесие.

Два гола после перерыва принесли черкасцам разгром

Во втором тайме "Кривбасс" пытался изменить ситуацию, однако гостям удалось сохранить преимущество и увеличить отрыв.

На 70-й минуте Яде забил второй мяч ЛНЗ, существенно усложнив задачу для хозяев.

Криворожцам нужно было играть уже два гола, но вернуть интригу в противостояние они не смогли.

На 85-й минуте Дэвид в третий раз поразил ворота "Кривбасса" и установил окончательный счет встречи.

Таким образом, ЛНЗ одержал победу со счетом 3:0, прервав свою четырехматчевую безвыигрышную серию на выезде.

Для "Кривбасса" поражение стало очередной неудачей на домашнем стадионе. Команда не смогла забить ни одного мяча и позволила сопернику одержать убедительную победу.

"Кривбасс" – ЛНЗ – 0:3 (0:1) Царя, 7, Яде, 70, Дэвид, 85.