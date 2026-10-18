ЛНЗ влаштував розгром у Кривому Розі: як завершився матч із "Кривбасом"

Швидкий гол ЛНЗ змінив перебіг зустрічі

Початок протистояння залишився за черкаською командою.

Уже на сьомій хвилині Теді Цара відкрив рахунок, забезпечивши гостям ранню перевагу.

Пропущений м'яч змусив "Кривбас" шукати можливості для швидкої відповіді. Проте до завершення першого тайму господарі так і не змогли відновити рівновагу.

Два голи після перерви принесли черкасцям розгром

У другому таймі "Кривбас" намагався змінити ситуацію, проте гостям вдалося зберегти перевагу та збільшити відрив.

На 70-й хвилині Яде забив другий м'яч ЛНЗ, суттєво ускладнивши завдання для господарів.

Криворіжцям потрібно було відігравати вже два голи, але повернути інтригу в протистояння вони не змогли.

Натомість на 85-й хвилині Девід утретє вразив ворота "Кривбаса" та встановив остаточний рахунок зустрічі.

Таким чином, ЛНЗ здобув перемогу з рахунком 3:0, перервавши свою чотириматчеву безвиграшну серію на виїзді.

Для "Кривбаса" поразка стала черговою невдачею на домашньому стадіоні. Команда не змогла забити жодного м'яча та дозволила супернику здобути переконливу перемогу.

"Кривбас" – ЛНЗ – 0:3 (0:1) Цара, 7, Яде, 70, Девід, 85.