"Ливерпуль" и "Арсенал" определили победителя на "Энфилде": историческая серия прервалась спустя 14 лет

Как проходил матч

Гости активнее начали встречу и уже на 16-й минуте открыли счет.

После неудачной попытки "Ливерпуля" начать атаку от своих ворот футболисты "Арсенала" перехватили мяч. Деклан Райс выполнил прострел в штрафную, а Кай Гаверц замкнул передачу на дальней стойке.

Пропущенный гол заставил хозяев активизироваться. "Ливерпуль" стал чаще атаковать, используя фланговые передачи и стандарты.

Один из лучших случаев сравнять счет имел Флориан Вирц, попавший в перекладину. Также опасные моменты возникали с участием Александра Исаака, однако реализовать их мерсисайдцам не удалось.

Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил оказывать давление на оборону соперника, однако лондонцы организованно защищались и не позволяли хозяевам создавать много моментов непосредственно перед воротами Давида Раи.

В то же время "Арсенал" имел возможность увеличить преимущество. В частности, после удара Нони Мадуэке команду хозяев спас Алиссон.

Несмотря на финальный штурм и 6 компенсированных минут, "Ливерпуль" так и не смог отыграться.

Историческая победа "Арсенала"

Благодаря успеху, команда Микеля Артеты прервала длительную безвыигрышную серию на поле "Ливерпуля" в АПЛ.

В последний раз лондонцы побеждали на "Энфилде" в чемпионате Англии в сентябре 2012 года. Таким образом, следующего выездного успеха им пришлось ждать более 14 лет.

Победа также позволила "Арсеналу" возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги, опередив "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" – "Арсенал" – 0:1 Гол: Гаверц, 16 (Райс).