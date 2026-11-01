"Ливерпуль" – "Арсенал": где и когда смотреть центральный матч тура АПЛ

Главное перед матчем

Подопечные Андони Ираолы подходят к поединку в отличной форме. За последние пять матчей мерсисайдцы одержали пять побед во всех турнирах: обыграли ЛАСК (6:3) и "Вильярреал" (4:3) в Лиге чемпионов, справились с "Брентфордом" (2:1) и "Брайтоном" (2:0) в АПЛ, а посреди недели выбили "Челси" из Кубка лиги в серии пенальти.

В то же время у "красных" серьезные проблемы с составом. Из-за травм хозяевам не смогут помочь Доминик Собослаи, Джереми Фримпонг, Джованни Леони, Конор Брэдли и Уго Экитике.

"Арсенал" под руководством Микеля Артеты продолжает демонстрировать стабильную игру. В прошлом туре АПЛ лондонцы обыграли "Эвертон" (2:0), а в Лиге чемпионов поделили очки с "Баварией" (2:2). Единственным негативным моментом стал неожиданный вылет из Кубка лиги от "Флитвуда" в серии пенальти. В отличие от соперника, "канонирам" не сможет помочь только Вильям Салиба из-за проблем со спиной.

Интересно, что в последний раз "Арсенал" побеждал на "Энфилде" еще в сентябре 2012 года.

Где смотреть игру

Центральный поединок тура начнется 1 ноября в 18:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча в Украине будет доступна на OTT-платформе и линейных телеканалах официального вещателя Setanta Sports.