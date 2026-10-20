Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ
Позади остался 9-й тур Украинской Премьер-лиги, в котором было достаточно неожиданностей: "Полесье" в Житомире победило "Динамо", а аутсайдер турнира "Кудровка" нанесла разгромное поражение "Буковине".
Редакция Sport RBC.UA делится своими версиями символической сборной тура.
Матчи 9-го тура УПЛ
Все началось в пятницу, когда "Оболонь" дома принимала "Верес". Далее программу 9-го тура продлили по три матча в субботу и воскресенье, а завершили игровой день в понедельник матчем "Харьков" – "Левый Берег".
Редакция Sport RBC.UA традиционно составила свою символическую сборную тура. К опросу присоединились Даниил Вереитин, Никита Малюгин, Андрей Костенко, Игорь Ильин и Кирилл Круторогов.
Символическая сборная 9-го тура УПЛ
Даниил Вереитин
-
Назарий Федоровский ("Оболонь")
-
Георгий Майсурадзе ("Полесье"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Ростислав Лях
-
Владимир Бражко ("Динамо"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Артур Думанюк ("Кудровка")
-
Батон Забергджа ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье"), Иван Петряк ("Кудровка")
Андрей Костенко
-
Назарий Федоровский ("Оболонь")
-
Богдан Михайличенко ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Илья Крупский ("Харьков")
-
Иван Петряк ("Кудровка"), Александр Андриевский ("Полесье"), Карлос Рохас ("Эпицентр")
-
Дэвид (ЛНЗ), Игорь Краснопир ("Полесье"), Раймонд Овусу ("Кудровка")
Никита Малюгин
-
Назарий Федоровский ("Оболонь")
-
Александр Драмбаев (ЛНЗ), Андрей Ломницкий ("Оболонь"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Илья Крупский ("Харьков")
-
Егор Назарина ("Шахтер"), Николай Миронюк ("Эпицентр"), Викентий Волошин ("Левый Берег")
-
Иван Петряк ("Кудровка"), Карлос Рохас ("Эпицентр"), Игорь Краснопир ("Полесье")
Игорь Ильин
-
Назарий Федоровский ("Оболонь")
-
Виталий Роман (ЛНЗ), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Богдан Михайличенко ("Полесье")
-
Александр Андриевский ("Полесье")
-
Батон Забергджа ("Харьков"), Раймонд Овусу ("Кудровка"), Карлос Рохас ("Эпицентр"), Коди Дэвид (ЛНЗ)
-
Игорь Краснопир ("Полесье")
Кирилл Круторогов
-
Назарий Федоровский ("Оболонь")
-
Тобиас, Валерий Бондарь ("Шахтер"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Илья Крупский ("Харьков")
-
Андрусв Араухо ("Полесье"), Александр Андриевский ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Батон Забергджа ("Харьков")
-
Игорь Краснопир ("Полесье"), Коди Дэвид (ЛНЗ).
Итоговая сборная 9-го тура
Все пять респондентов включили в свою символическую сборную нескольких игроков: это Назарий Федоровский ("Оболонь"), Валерий Бондарь ("Шахтер) и Игорь Краснопир ("Полесье").
Вратарь
- Назарий Федоровский ("Оболонь") – 5 упоминаний
Защитники
-
Богдан Михайличенко ("Полесье") - 2
-
Богдан Кушниренко ("Заря") - 4
-
Валерий Бондарь ("Шахтер") - 5
-
Илья Крупский ("Харьков") - 3
Полузащитники
-
Батон Забергджа ("Харьков") - 3
-
Александр Андриевский ("Полесье") - 3
-
Иван Петряк ("Кудровка") - 3
Нападающие
-
Карлос Рохас ("Эпицентр") - 3
-
Игорь Краснопир ("Полесье") - 5
-
Коди Дэвид (ЛНЗ) - 3
Список бомбардиров УПЛ
После 9 туров единоличным лидером бомбардирской гонки стал форвард "Полесье" Игорь Краснопир. Забив три мяча в ворота "Динамо", 25-летний футболист довел количество голов до 8. Ближайшими преследователями остаются Батон Забергджа и Матвей Пономаренко.
- 8 – Игорь Краснопир ("Полесье")
- 6 – Батон Забергджа ("Харьков")
- 5 – Матвей Пономаренко ("Динамо")
Турнирная таблица УПЛ
Лидером чемпионата после пройденной дистанции является донецкий "Шахтер": команда Арды Турана набрала 24 очка в 9 матчах. "Полесье" занимает второе место, имея в активе 22 балла. Тройку лидеров замыкает "Харьков", у которого 18 очков и несыгранный матч с "Кривбассом" в запасе.
Кстати, именно у криворожской команды дела обстоят худшим образом: после чуда от "Кудровки" в матче с "Буковиной", именно "Кривбасс" опустился на последнюю позицию чемпионата.
Следующий тур Украинской Премьер-лиги состоится уже в конце текущей недели, с 23 по 25 октября включительно.