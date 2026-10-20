Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ

Матчи 9-го тура УПЛ

Все началось в пятницу, когда "Оболонь" дома принимала "Верес". Далее программу 9-го тура продлили по три матча в субботу и воскресенье, а завершили игровой день в понедельник матчем "Харьков" – "Левый Берег".

Результаты 9-го тура УПЛ (инфографика: sport.rbc.ua)

Редакция Sport RBC.UA традиционно составила свою символическую сборную тура. К опросу присоединились Даниил Вереитин, Никита Малюгин, Андрей Костенко, Игорь Ильин и Кирилл Круторогов.

Символическая сборная 9-го тура УПЛ

Даниил Вереитин

Назарий Федоровский ("Оболонь")

Георгий Майсурадзе ("Полесье"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Ростислав Лях

Владимир Бражко ("Динамо"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Артур Думанюк ("Кудровка")

Батон Забергджа ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье"), Иван Петряк ("Кудровка")

Андрей Костенко

Назарий Федоровский ("Оболонь")

Богдан Михайличенко ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Илья Крупский ("Харьков")

Иван Петряк ("Кудровка"), Александр Андриевский ("Полесье"), Карлос Рохас ("Эпицентр")

Дэвид (ЛНЗ), Игорь Краснопир ("Полесье"), Раймонд Овусу ("Кудровка")

Никита Малюгин

Назарий Федоровский ("Оболонь")

Александр Драмбаев (ЛНЗ), Андрей Ломницкий ("Оболонь"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Илья Крупский ("Харьков")

Егор Назарина ("Шахтер"), Николай Миронюк ("Эпицентр"), Викентий Волошин ("Левый Берег")

Иван Петряк ("Кудровка"), Карлос Рохас ("Эпицентр"), Игорь Краснопир ("Полесье")

Игорь Ильин

Назарий Федоровский ("Оболонь")

Виталий Роман (ЛНЗ), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Богдан Михайличенко ("Полесье")

Александр Андриевский ("Полесье")

Батон Забергджа ("Харьков"), Раймонд Овусу ("Кудровка"), Карлос Рохас ("Эпицентр"), Коди Дэвид (ЛНЗ)

Игорь Краснопир ("Полесье")

Кирилл Круторогов

Назарий Федоровский ("Оболонь")

Тобиас, Валерий Бондарь ("Шахтер"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Илья Крупский ("Харьков")

Андрусв Араухо ("Полесье"), Александр Андриевский ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Батон Забергджа ("Харьков")

Игорь Краснопир ("Полесье"), Коди Дэвид (ЛНЗ).

Итоговая сборная 9-го тура

Все пять респондентов включили в свою символическую сборную нескольких игроков: это Назарий Федоровский ("Оболонь"), Валерий Бондарь ("Шахтер) и Игорь Краснопир ("Полесье").

Назарий Федоровский (фото: ФК "Оболонь")

Вратарь

Назарий Федоровский ("Оболонь") – 5 упоминаний

Защитники

Богдан Михайличенко ("Полесье") - 2

Богдан Кушниренко ("Заря") - 4

Валерий Бондарь ("Шахтер") - 5

Илья Крупский ("Харьков") - 3

Полузащитники

Батон Забергджа ("Харьков") - 3

Александр Андриевский ("Полесье") - 3

Иван Петряк ("Кудровка") - 3

Нападающие

Карлос Рохас ("Эпицентр") - 3

Игорь Краснопир ("Полесье") - 5

Коди Дэвид (ЛНЗ) - 3

Список бомбардиров УПЛ

После 9 туров единоличным лидером бомбардирской гонки стал форвард "Полесье" Игорь Краснопир. Забив три мяча в ворота "Динамо", 25-летний футболист довел количество голов до 8. Ближайшими преследователями остаются Батон Забергджа и Матвей Пономаренко.

8 – Игорь Краснопир ("Полесье")

6 – Батон Забергджа ("Харьков")

5 – Матвей Пономаренко ("Динамо")

Игорь Краснопир – лидер бомбардирской гонки УПЛ (фото: ФК "Полесье")

Турнирная таблица УПЛ

Лидером чемпионата после пройденной дистанции является донецкий "Шахтер": команда Арды Турана набрала 24 очка в 9 матчах. "Полесье" занимает второе место, имея в активе 22 балла. Тройку лидеров замыкает "Харьков", у которого 18 очков и несыгранный матч с "Кривбассом" в запасе.

Кстати, именно у криворожской команды дела обстоят худшим образом: после чуда от "Кудровки" в матче с "Буковиной", именно "Кривбасс" опустился на последнюю позицию чемпионата.

Турнирная таблица УПЛ после 9 туров (фото: УПЛ)

Следующий тур Украинской Премьер-лиги состоится уже в конце текущей недели, с 23 по 25 октября включительно.