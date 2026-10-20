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Головна Футбол Не лише зірки грандів: хто увійшов до символічної збірної 9-го туру УПЛ
Футбол 20 жовтня 2026, 10:52

Не лише зірки грандів: хто увійшов до символічної збірної 9-го туру УПЛ

Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Ігор Краснопір – герой матчу "Полісся" – "Динамо" (фото: ФК "Полісся)
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Позаду залишився 9-й тур Української Прем'єр-ліги, у якому було достатньо несподіванок: "Полісся" у Житомирі перемогло "Динамо", а аутсайдер турніру "Кудрівка" завдала розгромної поразки "Буковині". 

Редакція Sport RBC.UA ділиться своїми версіями символічної збірної туру.

Матчі 9-го туру УПЛ

Все почалося у п'ятницю, коли "Оболонь" вдома приймала "Верес". Далі програму 9-го туру продовжили по три матчі у суботу та неділю, а завершили ігровий день у понеділок матчем "Харків" – "Лівий Берег".

Результати 9-го туру УПЛ (інфографіка: sport.rbc.ua)

Редакція Sport RBC.UA традиційно склала свою символічну збірну туру. До опитування цього разу долучилися Данило Вереітін, Микита Малюгін, Андрій Костенко, Ігор Ільїн та Кирило Круторогов.

Символічна збірна 9-го туру УПЛ

Данило Вереітін

  • Назарій Федорівський ("Оболонь")

  • Георгій Майсурадзе ("Полісся"), Валерій Бондар ("Шахтар"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Ростислав Лях

  • Володимир Бражко ("Динамо"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Артур Думанюк ("Кудрівка")

  • Батон Забергджа ("Харків"), Ігор Краснопір ("Полісся"), Іван Петряк ("Кудрівка")

Андрій Костенко

  • Назарій Федорівський ("Оболонь")

  • Богдан Михайліченко ("Полісся"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Валерій Бондар ("Шахтар"), Ілля Крупський ("Харків")

  • Іван Петряк ("Кудрівка"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Карлос Рохас ("Епіцентр")

  • Девід (ЛНЗ), Ігор Краснопір ("Полісся"), Раймонд Овусу ("Кудрівка")

Микита Малюгін

  • Назарій Федорівський ("Оболонь")

  • Олександр Драмбаєв (ЛНЗ), Андрій Ломницький ("Оболонь"), Валерій Бондар ("Шахтар"), Ілля Крупський ("Харків")

  • Єгор Назарина ("Шахтар"), Микола Миронюк ("Епіцентр"), Вікентій Волошин ("Лівий Берег")

  • Іван Петряк ("Кудрівка"), Карлос Рохас ("Епіцентр"), Ігор Краснопір ("Полісся")

Ігор Ільїн

  • Назарій Федорівський ("Оболонь")

  • Віталій Роман (ЛНЗ), Валерій Бондар ("Шахтар"), Богдан Кушніренко ("Зоря), Богдан Михайліченко ("Полісся")

  • Олександр Андрієвський ("Полісся")

  • Батон Забергджа ("Харків"), Раймонд Овусу ("Кудрівка"), Карлос Рохас ("Епіцентр"), Коді Девід (ЛНЗ)

  • Ігор Краснопір ("Полісся")

Кирило Круторогов

  • Назарій Федорівський ("Оболонь")

  • Тобіас, Валерій Бондар ("Шахтар"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Ілля Крупський ("Харків")

  • Андрусв Араухо ("Полісся"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Рамік Гаджиєв ("Харків"), Батон Забергджа ("Харків")

  • Ігор Краснопір ("Полісся"), Коді Девід (ЛНЗ).

Підсумкова збірна 9-го туру

Усі п'ять респондентів включили до своєї символічної збірної кількох гравців: це Назарій Федорівський ("Оболонь"), Валерій Бондар ("Шахтар) та Ігор Краснопір ("Полісся"). 4 згадки отримав захисник "Зорі" Богдан Кушніренко, чий влучний удар приніс перемогу луганській команді у матчі із "Чорноморцем".

Назарій Федорівський (фото: ФК "Оболонь")

Воротар

  • Назарій Федорівський ("Оболонь") - 5 згадок

Захисники

  • Богдан Михайліченко ("Полісся") - 2

  • Богдан Кушніренко ("Зоря") - 4

  • Валерій Бондар ("Шахтар") - 5

  • Ілля Крупський ("Харків") - 3

Півзахисники

  • Батон Забергджа ("Харків") - 3

  • Олександр Андрієвський ("Полісся") - 3

  • Іван Петряк ("Кудрівка") - 3

Нападники

  • Карлос Рохас ("Епіцентр") - 3

  • Ігор Краснопір ("Полісся") - 5

  • Коді Девід (ЛНЗ) - 3

Список бомбардирів УПЛ

Після 9 турів одноосібним лідером бомбардирських перегонів став форвард "Полісся" Ігор Краснопір. Забивши три м'ячі у ворота "Динамо", 25-річний футболіст довів кількість голів до 8. Найближчими переслідувачами залишаються Батон Забергджа та Матвій Пономаренко.

  • 8 – Ігор Краснопір ("Полісся")
  • 6 – Батон Забергджа ("Харків")
  • 5 – Матвій Пономаренко ("Динамо")
Ігор Краснопір – лідер бомбардирських перегонів УПЛ (фото: ФК "Полісся")

Турнірна таблиця УПЛ

Лідером чемпіонату після пройденої дистанції є донецький "Шахтар": команда Арди Турана набрала 24 очки в 9 матчах. "Полісся" посідає другу сходинку, маючи в активі 22 бали. Трійку лідерів замикає "Харків", який має 18 очок і незіграний матч із "Кривбасом" в запасі.

До речі, саме у криворізької команди справи йдуть найгіршим чином: після дива від "Кудрівки" в матчі з "Буковиною", саме "Кривбас" опустився на останню позицію чемпіонату.

Турнірна таблиця УПЛ після 9 турів (фото: УПЛ)

Наступний тур Української Прем'єр-ліги відбудеться вже наприкінці поточного тижня, з 23 по 25 жовтня включно.

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