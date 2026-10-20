Не лише зірки грандів: хто увійшов до символічної збірної 9-го туру УПЛ
Позаду залишився 9-й тур Української Прем'єр-ліги, у якому було достатньо несподіванок: "Полісся" у Житомирі перемогло "Динамо", а аутсайдер турніру "Кудрівка" завдала розгромної поразки "Буковині".
Редакція Sport RBC.UA ділиться своїми версіями символічної збірної туру.
Матчі 9-го туру УПЛ
Все почалося у п'ятницю, коли "Оболонь" вдома приймала "Верес". Далі програму 9-го туру продовжили по три матчі у суботу та неділю, а завершили ігровий день у понеділок матчем "Харків" – "Лівий Берег".
Редакція Sport RBC.UA традиційно склала свою символічну збірну туру. До опитування цього разу долучилися Данило Вереітін, Микита Малюгін, Андрій Костенко, Ігор Ільїн та Кирило Круторогов.
Символічна збірна 9-го туру УПЛ
Данило Вереітін
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Назарій Федорівський ("Оболонь")
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Георгій Майсурадзе ("Полісся"), Валерій Бондар ("Шахтар"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Ростислав Лях
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Володимир Бражко ("Динамо"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Артур Думанюк ("Кудрівка")
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Батон Забергджа ("Харків"), Ігор Краснопір ("Полісся"), Іван Петряк ("Кудрівка")
Андрій Костенко
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Назарій Федорівський ("Оболонь")
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Богдан Михайліченко ("Полісся"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Валерій Бондар ("Шахтар"), Ілля Крупський ("Харків")
-
Іван Петряк ("Кудрівка"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Карлос Рохас ("Епіцентр")
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Девід (ЛНЗ), Ігор Краснопір ("Полісся"), Раймонд Овусу ("Кудрівка")
Микита Малюгін
-
Назарій Федорівський ("Оболонь")
-
Олександр Драмбаєв (ЛНЗ), Андрій Ломницький ("Оболонь"), Валерій Бондар ("Шахтар"), Ілля Крупський ("Харків")
-
Єгор Назарина ("Шахтар"), Микола Миронюк ("Епіцентр"), Вікентій Волошин ("Лівий Берег")
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Іван Петряк ("Кудрівка"), Карлос Рохас ("Епіцентр"), Ігор Краснопір ("Полісся")
Ігор Ільїн
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Назарій Федорівський ("Оболонь")
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Віталій Роман (ЛНЗ), Валерій Бондар ("Шахтар"), Богдан Кушніренко ("Зоря), Богдан Михайліченко ("Полісся")
-
Олександр Андрієвський ("Полісся")
-
Батон Забергджа ("Харків"), Раймонд Овусу ("Кудрівка"), Карлос Рохас ("Епіцентр"), Коді Девід (ЛНЗ)
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Ігор Краснопір ("Полісся")
Кирило Круторогов
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Назарій Федорівський ("Оболонь")
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Тобіас, Валерій Бондар ("Шахтар"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Ілля Крупський ("Харків")
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Андрусв Араухо ("Полісся"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Рамік Гаджиєв ("Харків"), Батон Забергджа ("Харків")
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Ігор Краснопір ("Полісся"), Коді Девід (ЛНЗ).
Підсумкова збірна 9-го туру
Усі п'ять респондентів включили до своєї символічної збірної кількох гравців: це Назарій Федорівський ("Оболонь"), Валерій Бондар ("Шахтар) та Ігор Краснопір ("Полісся"). 4 згадки отримав захисник "Зорі" Богдан Кушніренко, чий влучний удар приніс перемогу луганській команді у матчі із "Чорноморцем".
Воротар
- Назарій Федорівський ("Оболонь") - 5 згадок
Захисники
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Богдан Михайліченко ("Полісся") - 2
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Богдан Кушніренко ("Зоря") - 4
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Валерій Бондар ("Шахтар") - 5
-
Ілля Крупський ("Харків") - 3
Півзахисники
-
Батон Забергджа ("Харків") - 3
-
Олександр Андрієвський ("Полісся") - 3
-
Іван Петряк ("Кудрівка") - 3
Нападники
-
Карлос Рохас ("Епіцентр") - 3
-
Ігор Краснопір ("Полісся") - 5
-
Коді Девід (ЛНЗ) - 3
Список бомбардирів УПЛ
Після 9 турів одноосібним лідером бомбардирських перегонів став форвард "Полісся" Ігор Краснопір. Забивши три м'ячі у ворота "Динамо", 25-річний футболіст довів кількість голів до 8. Найближчими переслідувачами залишаються Батон Забергджа та Матвій Пономаренко.
- 8 – Ігор Краснопір ("Полісся")
- 6 – Батон Забергджа ("Харків")
- 5 – Матвій Пономаренко ("Динамо")
Турнірна таблиця УПЛ
Лідером чемпіонату після пройденої дистанції є донецький "Шахтар": команда Арди Турана набрала 24 очки в 9 матчах. "Полісся" посідає другу сходинку, маючи в активі 22 бали. Трійку лідерів замикає "Харків", який має 18 очок і незіграний матч із "Кривбасом" в запасі.
До речі, саме у криворізької команди справи йдуть найгіршим чином: після дива від "Кудрівки" в матчі з "Буковиною", саме "Кривбас" опустився на останню позицію чемпіонату.
Наступний тур Української Прем'єр-ліги відбудеться вже наприкінці поточного тижня, з 23 по 25 жовтня включно.