Не только Трубин: Мальдера назвал главных героев матча против Грузии
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера подвел итоги матча второго тура Лиги наций против Грузии. Итальянский специалист особо отметил выступление голкипера Анатолия Трубина, а также похвалил работу защитников национальной команды.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление тренера на YouTube-канале УАФ.
"Позитивная проблема" в воротах и надежность обороны
Наставник украинской сборной высоко оценил перформанс голкипера лиссабонской "Бенфики" Анатолия Трубина. По словам тренера, сейчас в команде есть два равноценных голкипера высокого уровня, ведь в прошлой игре с Венгрией надежно отработал Дмитрий Ризнык.
"Это действительно интересная и положительная проблема - иметь таких двух надежных вратарей. Я не сомневался в Трубине, он экстраординарный игрок. Анатолий очень много сейвов выполнил в этом матче. Но он не единственный, кто провел такой хороший поединок. Я также очень доволен Михавком. Он был очень внимательный, очень хорошо іграл. Также Сарапий", - заявил Мальдера.
Признание болельщиков и статистика
Надежные действия Анатолия Трубина не остались незамеченными и фанатами:
- голкипер победил в голосовании болельщиков, получив 81% голосов в опросе о "Льве матча";
- за игру украинский вратарь выполнил 5 сейвов;
- для 25-летнего вратаря эта игра стала 30-й в форме "сине-желтых" и 9-й "сухой" встречей в карьере за сборную.
Следующий поединок в рамках турнира сборная Украины проведет уже 2 октября против Северной Ирландии. После двух туров обе команды возглавляют свой квартет в Лиге наций.
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