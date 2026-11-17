Буяльский вернулся к тренировкам после двух месяцев паузы

Полузащитник "Динамо" рассказал, что пропустил значительную часть первого круга из-за травмы. По его словам, восстановление оказалось более сложным и продолжительным, чем ожидалось.

"Впервые в карьере получил такую травму и настолько долго восстанавливался. Сейчас чувствую себя хорошо, тренируюсь с командой только четвертый день, поэтому постепенно набираю форму. Конечно, пока тяжеловато, потому что ребята в тонусе", - отметил Буяльский.

Футболист также признался, что психологически труднее всего было наблюдать за домашними матчами команды с трибун, ведь он очень хотел помочь партнерам на поле.

Футболист пока не готов назвать дату возвращения

Буяльский объяснил, что тренировки в общей группе существенно отличаются от индивидуальной работы из-за интенсивности и нагрузки. Поэтому ему нужно дополнительное время, чтобы восстановить оптимальные кондиции.

По мнению полузащитника, международная пауза способствует его возвращению, поскольку позволяет постепенно набирать форму без спешки. В то же время, конкретной даты возвращения на поле футболист пока не называет.

"Надеюсь, что вскоре, но не будем загадывать заранее. Нужно понять, как я буду чувствовать себя после тренировок в общей группе", - подытожил Буяльский.