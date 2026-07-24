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Главная Футбол Буяльский повторил путь Шовковского и Гусева в "Динамо": о чем речь
Футбол 24 июля 2026, 15:08

Буяльский повторил путь Шовковского и Гусева в "Динамо": о чем речь

Капитан киевлян вошел в топ-4 гвардейцев клуба за времена независимости
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Буяльский значительно оживил игру команды (Фото: fcdynamo.com)
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Опытный полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский провел знаковый поединок против греческого ПАОКа. 33-летний хавбек вошел в список главных гвардейцев киевлян.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление на сайте "Динамо" Киев.

Юбилейный выход и статистика хавбека

Буяльский появился на поле на 68-й минуте, заменив Николая Шапаренко. Благодаря этому хавбек провел 400-й матч почти за 15 лет выступлений за киевлян.

Свой дебютный поединок в составе "бело-синих" полузащитник провел еще 21 сентября 2011-го года в кубковой игре против кременчугского "Кременя" (3:2). За все время выступлений за родную команду Буяльский забил 90 голов.

Вот как распределились игры Виталия за киевлян:

  • Украинская Премьер-лига - 266 матчей.
  • Еврокубки - 98 матчей.
  • Кубок Украины - 30 матчей.
  • Суперкубок Украины - 6 матчей.

Рядом с легендами

По общему количеству официальных поединков за "Динамо" при независимости Украины Буяльский занимает четвертое место в истории клуба. Больше матчей в футболке столичного гранда провели лишь три выдающихся исполнителя:

  • Александр Шовковский - 636 матчей.
  • Олег Гусев - 443 матча.
  • Андрей Ярмоленко - 431 матч.

Ранее мы сообщали, что "Динамо" в первом матче уступило ПАОК. Буяльский появился на поле во второй половине игры и помог команде сразиться за результат.

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