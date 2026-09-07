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Главная Футбол Легенда "Динамо" Лужный получил новое назначение в сборной Украины: официальное решение
Футбол 07 сентября 2026, 18:57

Легенда "Динамо" Лужный получил новое назначение в сборной Украины: официальное решение

Специалист заменил Дмитрия Михайленко во главе команды U-19
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Олег Лужный (фото: ФК "Динамо")
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Украинская ассоциация футбола официально объявила о назначении нового наставника юниорской сборной Украины U-19. Пост главного тренера занял легендарный защитник киевского "Динамо" и лондонского "Арсенала" Олег Лужный.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации.

Кадровая рокировка и ближайшие матчи

На мостике наставника юниорской команды Лужный заменил Дмитрия Михайленко, ранее перешедшего на работу в молодежную сборную Украины U-21. Для 57-летнего специалиста это первый опыт работы во главе национальных команд.

Дебютные поединки под руководством нового наставника "сине-желтые" проведут уже в конце сентября во время учебно-тренировочного сбора в Испании. В рамках товарищеского турнира украинцы сыграют три спарринга:

  • 24 сентября: против Швеции;
  • 27 сентября: против Германии;
  • 30 сентября: против Шотландии.

Задачи в Европе и тренерский бэкграунд

Главным официальным вызовом для Лужного станет второй групповой этап квалификации к чемпионату Европы-2027, который стартует в ноябре. Соперниками Украины в борьбе за выход в финальную стадию будут сборные Италии, Израиля и Румынии. Чтобы выйти в решающий раунд отбора, украинцам необходимо занять одно из первых трех мест в группе.

Ранее в своей тренерской карьере Лужный возглавлял симферопольскую "Таврию" и латвийскую "Венту", а также дважды исполнял обязанности главного тренера киевского "Динамо". Кроме того, специалист работал в столичном гранде ассистентом в штабах Валерия Газзаева, Юрия Семина и Александра Хацкевича. С января 2024 года он возглавляет Комитет профессионального футбола УАФ.

Ранее УПЛ объявила лучших игрока и тренера по итогам августа.

Футбол Олег Лужный