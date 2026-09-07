Легенда "Динамо" Лужный получил новое назначение в сборной Украины: официальное решение

Кадровая рокировка и ближайшие матчи

На мостике наставника юниорской команды Лужный заменил Дмитрия Михайленко, ранее перешедшего на работу в молодежную сборную Украины U-21. Для 57-летнего специалиста это первый опыт работы во главе национальных команд.

Дебютные поединки под руководством нового наставника "сине-желтые" проведут уже в конце сентября во время учебно-тренировочного сбора в Испании. В рамках товарищеского турнира украинцы сыграют три спарринга:

24 сентября: против Швеции;

против Швеции; 27 сентября: против Германии;

против Германии; 30 сентября: против Шотландии.

Задачи в Европе и тренерский бэкграунд

Главным официальным вызовом для Лужного станет второй групповой этап квалификации к чемпионату Европы-2027, который стартует в ноябре. Соперниками Украины в борьбе за выход в финальную стадию будут сборные Италии, Израиля и Румынии. Чтобы выйти в решающий раунд отбора, украинцам необходимо занять одно из первых трех мест в группе.

Ранее в своей тренерской карьере Лужный возглавлял симферопольскую "Таврию" и латвийскую "Венту", а также дважды исполнял обязанности главного тренера киевского "Динамо". Кроме того, специалист работал в столичном гранде ассистентом в штабах Валерия Газзаева, Юрия Семина и Александра Хацкевича. С января 2024 года он возглавляет Комитет профессионального футбола УАФ.