Едва не подрезали в подъезде: на экс-игрока "Ворсклы" совершили нападение с ножом

Что произошло в Казахстане

Инцидент произошел в казахстанском городе Костанае, где сейчас выступает за местный "Тобол" 28-летний французский легионер. В подъезде собственного дома у игрока возник острый конфликт с соседом. По словам футболиста, нападавший держал в руках нож и угрожал ему.

К счастью, спор закончился без травм, и никто из участников происшествия не пострадал. В местном клубе "Тобол" уже прокомментировали чрезвычайное происшествие и заверили, что игрок находится в полной безопасности.

"Произошло событие бытового характера, связанное с конфликтом между соседями. Ситуация вызвала обеспокоенность у футболиста и членов его семьи, однако, к счастью, никто не пострадал. На сегодняшний день конфликт полностью урегулирован мирным путем", – заявили в пресс-службе клуба.

Реакция полиции и состояние игрока

По сообщениям местных СМИ, правоохранительные органы оперативно вмешались в ситуацию и задержали виновника конфликта. Сам французский защитник уже поблагодарил полицию за оперативное вмешательство и защиту.

Пап-Алиун Ндиайе выступал за полтавскую "Ворсклу" с 2019 по 2021 год, после чего продолжил карьеру в чемпионатах Австрии, Турции и Казахстана.