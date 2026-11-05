Ледь не підрізали в під'їзді: на екс-гравця "Ворскли" скоїли напад із ножем

Що трапилося в Казахстані

Інцидент стався у казахстанському місті Костанай, де зараз за місцевий "Тобол" виступає 28-річний французький легіонер. У під'їзді власного будинку у гравця виник гострий конфлікт із сусідом. За словами футболіста, нападник тримав у руках ніж та погрожував йому.

На щастя, суперечка закінчилася без травм і ніхто з учасників події не постраждав. У місцевому клубі "Тобол" уже прокоментували надзвичайну подію та запевнили, що гравець перебуває в повній безпеці.

"Сталася подія побутового характеру, пов'язана з конфліктом між сусідами. Ситуація викликала занепокоєння у футболіста та членів його родини, однак, на щастя, ніхто не постраждав. На сьогодні конфлікт повністю врегульовано мирним шляхом", – заявили в прес-службі клубу.

Реакція поліції та стан гравця

За поідомленнями місцевих ЗМІ, правоохоронні органи швидко втрутилися в ситуацію та затримали винуватця конфлікту. Сам французький захисник вже висловив подяку поліції за оперативне втручання та захист.

Пап-Аліун Ндіає виступав за полтавську "Ворсклу" з 2019 по 2021 рік, після чого продовжив кар'єру в чемпіонатах Австрії, Туреччини та Казахстану.