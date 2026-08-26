ЛАСК сенсационно выбил "Селтик" и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов

Результаты игрового дня

Наибольшую сенсацию игрового дня совершил австрийский ЛАСК. Команда, которая на прошлой неделе без шансов уступила "Селтику" со счетом 0:3, во втором матче выдала настоящий суперкамбэк. Австрийцы победили 5:1 в дополнительное время и по сумме двух матчей именно они попали в основной этап ЛЧ.

Также камбек совершил "Сабах", не просто отыгравшийся после поражения "Хапоэля" - азербайджанцы разгромили израильский клуб.

"Буде-Глимт" во втором матче подтвердил свое преимущество над "Неймегеном". Дома норвежцы также отгрузили нидерландцам три гола, однако на этот раз сохранили свои ворота "сухими".

Лига чемпионов-2026/27, плей-офф, ответные матчи:

ЛАСК (Австрия) – "Селтик" (Шотландия) – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0, 0:0) дополнительное время (первый матч – 0:3)

Голы: Мозес Усор, 32, Роберт Любичич, 48, Сэмюэл Адениран, 58, 109, Флориан Флэккер, 90 – Каллум Макгрегор, 21

"Сабах" (Азербайджан) – "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – 5:2 (1:1, 2:1, 1:0, 1:0) дополнительное время (первый матч – 1:2)

Голы: Кристиан Нвачукву, 38, Умарали Рахмоналиев, 74, Теллур Муталлимов, 90+4, Орфе Мбина, 101, Джой-Ленс Микелс, 115 – Игорь Златанович, 10, Гай Мизрахи, 61

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Неймеген" (Нидерланды) - 3:0 (2:0, 1:0) (первый матч – 3:1)

Голы: Фредрик Бьоркан, 45+2, Сондре Аукленн, 45+5, Деверон Фонвилле, 73 (автогол)

Что смотреть сегодня

В среду, 26 августа, состоится остальные матчи плей-офф квалификации. Центральным матчем игрового дня должно стать противостояние "Лиона" и "Фенербахче". К тому же команды сыграли вничью, а значит шансы на победу имеют и французы, и турки.

Также стоит отметить, что сегодня есть шанс увидеть на поле украинского футболиста – Даниил Игнатенко провел весь матч против "Целье" в запасе, однако в ответном матче можно надеяться на появление украинского хавбека.

Полное расписание игрового дня выглядит так:

22:00. "Викинг" (Норвегия) – "Динамо" Загреб (Хорватия). Первый матч – 2:2

22:00. "Лион" (Франция) – "Фенербахче" (Турция). Первый матч – 1:1

22:00. "Целье" (Словения) – "Слован" Братислава (Словакия). Первый матч – 1:1

22:00. АЭК (Греция) – "Левски" (Болгария). Первый матч – 0:0

По итогам этих матчей определится окончательный состав команд-участников основного этапа Лиги чемпионов.

Украина в Лиге чемпионов

Напомним, что единственным представителем Украины в Лиге чемпионов в этом сезоне будет "Шахтер". Дончане сразу попали в основной этап турнира.

Финал сезона-2026/27 состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.