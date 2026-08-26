ЛАСК сенсаційно вибив "Селтік" та інші результати плей-офф Ліги чемпіонів

Результати ігрового дня

Найбільшу сенсацію ігрового дня створив австрійський ЛАСК. Команда, яка минулого тижня без шансів поступилась "Селтіку" з рахунком 0:3, у другому матчі видала справжній суперкамбек.Австрійці перемогли 5:1 у додатковий час і за сумою двох матчів саме вони потрапили до основного етапу ЛЧ.

Також камбек здійснив "Сабах", який не просто відігрався після поразки "Хапоелю" - азербайджанці розгромили ізраїльський клуб.

Натомість "Буде-Глімт" в другому матчі підтвердив свою перевагу над "Неймегеном". Вдома норвежці також відвантажили нідерландцям три голи, проте цього разу зберегли сволї ворота "сухими".

Ліга чемпіонів-2026/27, плей-оф, матчі-відповіді:

ЛАСК (Австрія) - "Селтік" (Шотландія) - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0, 0:0) додатковий час (перший матч - 0:3)

Голи: Мозес Усор, 32, Роберт Любічич, 48, Семюел Аденіран, 58, 109, Флоріан Флеккер, 90 – Каллум Макгрегор, 21

"Сабах" (Азербайджан) - "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль) - 5:2 (1:1, 2:1, 1:0, 1:0) додатковий час (перший матч – 1:2)

Голи: Крістіан Нвачукву, 38, Умаралі Рахмоналієв, 74, Теллур Муталлімов, 90+4, Орфе Мбіна, 101, Джой-Ленс Мікелс, 115 – Ігор Златанович, 10, Гай Мізрахі, 61

"Буде-Глімт" (Норвегія) - "Неймеген" (Нідерланди) - 3:0 (2:0, 1:0) (перший матч – 3:1)

Голи: Фредрік Бьоркан, 45+2, Сондре Аукленн, 45+5, Деверон Фонвілле, 73 (автогол)

Що дивитися сьогодні

В середу, 26 серпня, відбудеться решта матчів плей-оф кваліфікації. Центральним матчем ігрового дня має стати протистояння "Ліона" та "Фенербахче". До того ж, команди зіграли внічию, а значить шанси на перемогу мають і французи, і турки.

Також варто зазначити, що сьогодні є шанс побачити на полі українського футболіста - Данило Ігнатенко провів весь матч проти "Цельє" в запасі, проте в матчі-відповіді можна сподіватися на появу українського хавбека.

Повний розклад ігрового дня виглядає так:

22:00. "Вікінг" (Норвегія) - "Динамо" Загреб (Хорватія). Перший матч - 2:2

22:00. "Ліон" (Франція) - "Фенербахче" (Туреччина). Перший матч - 1:1

22:00. "Цельє" (Словенія) - "Слован" Братислава (Словаччина). Перший матч - 1:1

22:00. АЕК (Греція) - "Левськи" (Болгарія). Перший матч - 0:0

За підсумками цих матчів визначиться остаточний склад команд-учасниць основного етапу Ліги чемпіонів.

Україна в Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що єдиним представником України в Лізі чемпіонів цього сезону буде "Шахтар". Донеччани одразу потрапили до основного етапу турніру.

Фінал сезону-2026/27 відбудеться 5 червня 2027-го року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.