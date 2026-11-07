"Кудровка" снова шокировала УПЛ и минимально победила "Черноморец"

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

"Кудровка" – "Черноморец" – 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: Смирный, 9.

Смирный забил уже на старте встречи

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, поэтому очные три очка имели особое значение в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.

"Черноморец" в начале встречи создал опасный момент, однако забить не смог. "Кудровка" использовала свою первую возможность: на 9-й минуте Дмитрий Свитюха выполнил подачу с правого фланга, а Евгений Смирный головой отправил мяч в правый угол ворот.

Одесская команда могла быстро отыграться. Сначала Кевин Мба после хорошей передачи Александра Пушкарева пробил выше ворот, а впоследствии не смог переиграть Лавуту в ситуации выхода наедине.

Лавута спас "Кудровку", Йока упустил случая

В начале второго тайма хозяева были близки к тому, чтобы удвоить преимущество. Роман Плакса пробил в ближний угол, но мяч попал в штангу.

На 61-й минуте вратарь "Черноморца" совершил двойной сейв после удара Свитюхи и добивания Ричмонда Оуса. Впоследствии одесситы ответили опасной контратакой, однако Денис Алефиренко не попал в ворота.

Кирилл Лавута продолжил спасать хозяев и после удара Андрея Фомы, а также снова справился с выстрелом Алефиренко.

Самый досадный эпизод для гостей произошел на 76-й минуте. Лавута поскользнулся при выходе из ворот, чем мог воспользоваться Джерри Йока. Однако нападающий "Черноморца" не обыграл голкипера. Через минуту Йока получил еще один случай, но Лавута снова спас свою команду.

В заключительной части матча одесситы пытались отыграться, однако так и не смогли пробить вратаря "Кудровки".

Турнирное положение команд

В итоге "Кудровка" удержала минимальное преимущество и завоевала важные три очка. После победы команда имеет 8 баллов и занимает 15 место в турнирной таблице.

"Черноморец" остается на десятой строчке с 9 очками.