Огорчал Украину и переписал историю Бельгии: Лукаку объявил об уходе из сборной

Эмоциональное прощание легенды

Прощальным для нападающего стал матч заключительного тура группового этапа Лиги наций против сборной Италии, в котором "красные дьяволы" одержали разгромную победу (4:1) и вышли в четвертьфинал. Сам футболист провел ту встречу на скамейке запасных, а уже в понедельник, 16 ноября, опубликовал обращение в Instagram, в котором поблагодарил партнеров, тренеров и болельщиков.

"На протяжении этих 16 лет я отдавал сборной все, что у меня было. Мне пришлось пережить самые разные эмоции. Я играл с прекрасными партнерами, которым всегда буду благодарен. Хочу поблагодарить каждого из них, а также всех тренеров, которые помогали мне развиваться и доверяли мне, позволяя помогать команде. Это был прекрасный путь, и я наслаждался каждым его мгновением", – написал футболист.

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