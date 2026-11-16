Огорчал Украину и переписал историю Бельгии: Лукаку объявил об уходе из сборной
Ромелу Лукаку объявил о завершении выступлений за национальную команду Бельгии. 33-летний форвард подвел итоги 16-летнего пути в сборной и поблагодарил всех, кто был рядом с ним за это время.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram футболиста.
Эмоциональное прощание легенды
Прощальным для нападающего стал матч заключительного тура группового этапа Лиги наций против сборной Италии, в котором "красные дьяволы" одержали разгромную победу (4:1) и вышли в четвертьфинал. Сам футболист провел ту встречу на скамейке запасных, а уже в понедельник, 16 ноября, опубликовал обращение в Instagram, в котором поблагодарил партнеров, тренеров и болельщиков.
"На протяжении этих 16 лет я отдавал сборной все, что у меня было. Мне пришлось пережить самые разные эмоции. Я играл с прекрасными партнерами, которым всегда буду благодарен. Хочу поблагодарить каждого из них, а также всех тренеров, которые помогали мне развиваться и доверяли мне, позволяя помогать команде. Это был прекрасный путь, и я наслаждался каждым его мгновением", – написал футболист.
Вечные рекорды и голы Украине
Продолжая выступления на клубном уровне в составе турецкого "Фенербахче", Ромелу покидает национальную команду в статусе абсолютного рекордсмена с огромным отрывом от преследователей:
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Общая статистика: С момента дебюта в 2010 году нападающий провел за сборную 135 матчей, забил 94 гола и отдал 20 результативных передач. Ближайший преследователь, Кевин де Брюйне, имеет в активе 41 гол.
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Крупные турниры: Форвард удерживает национальные рекорды результативности на чемпионатах мира (8 голов) и Европы (6 голов).
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След в истории противостояний с Украиной: В марте 2025 года Лукаку доставил немало проблем сборной Украины в стыковых матчах Лиги наций, отметившись тремя голами: одним в первой встрече (1:3) и дублем в ответном поединке (3:0).
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