Конопля получил серьезную травму за "Боруссию": клуб назвал диагноз

В "Боруссии" подтвердили диагноз

Конопля получил повреждение уже на 12-й минуте контрольного матча после жесткого столкновения с соперником и не смог продолжить игру.

После медицинского обследования "Боруссия" сообщила, что у украинца диагностировали разрыв медиальной коллатеральной связки (внутренней боковой связки) правого колена. Поэтому новичок команды пропустит ближайшие недели и будет работать над восстановлением.

Спортивный директор клуба Рувен Шредер отметил, что в Менхенгладбахе грустят из-за травмы украинца, хорошо проявившего себя после перехода и быстро адаптировавшегося к новой команде. По словам функционера, Конопля уже после установления диагноза был настроен как можно скорее вернуться на поле.

Конопля обратился к болельщикам

На своей странице в Instagram украинский футболист поблагодарил всех за слова поддержки после травмы.

Конопля также призвал не винить соперника, подчеркнув, что не считает эпизод умышленным. Защитник выразил надежду, что восстановление пройдет успешно, и пообещал приложить максимум усилий, чтобы вернуться на поле еще сильнее.

26-летний украинец присоединился к "Боруссии" Менхенгладбах этим летом после завершения контракта с донецким "Шахтером" и подписал соглашение до лета 2029 года.