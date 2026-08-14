Когда стартуют топ-чемпионаты в Европе и где их смотреть в Украине

На старте сезона-2026/27 украинских болельщиков ждет немало интриг: сможет ли "Арсенал" защитить титул в Англии, продолжит ли "Барселона" доминировать в Испании и способен ли "Ювентус" вернуть Скудетто? А еще: сможет ли кто-нибудь бросить вызов "Баварии" и найдется ли во Франции команда, способная остановить ПСЖ?

Английская Премьер-лига

Базовая дата первого тура: 21 августа 2026 года

21 августа 2026 года Базовая дата последнего тура: 30 мая 2027 года

30 мая 2027 года Главные фавориты на чемпионство: "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль"

"Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" Кто транслирует в Украине : Setanta Sports

Новый сезон АПЛ стартует 21 августа матчем "Арсенал" – "Ковентри". Последний, 38 тур чемпионата запланирован на 30 мая 2027 года. Все матчи заключительного тура начнутся одновременно.

"Арсенал" будет выходить на старт в статусе действующего чемпиона Англии. Лондонцы наконец-то прервали длительное ожидание титула (с 2004 года) и теперь попытаются защитить добытое в прошлом сезоне.

Главными конкурентами "канониров" считаются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Не стоит забывать и о "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасле", которые способны вмешаться в борьбу за самые высокие места.

В Украине все матчи Английской Премьер-лиги доступны на Setanta Sports.

Ла Лига

Базовая дата первого тура: 15 августа 2026 года

15 августа 2026 года Базовая дата последнего тура : 30 мая 2027 года

: 30 мая 2027 года Главные фавориты на чемпионство : "Барселона", "Реал", "Атлетико"

: "Барселона", "Реал", "Атлетико" Кто транслирует в Украине : MEGOGO

Испанский чемпионат начнется 15 августа. Завершение чемпионата запланировано на 30 мая 2027 года.

"Барселона" попытается защитить чемпионский титул, однако сделать это будет непросто. "Реал" с Килианом Мбаппе остается главным конкурентом каталонцев, а "Атлетико" из Диего Симеоне традиционно способен бороться за самые высокие позиции.

Одним из главных событий сезона снова станут два Эль Класико. Противостояние "Барселоны" и "Реала" традиционно может оказать непосредственное влияние на борьбу за чемпионство. Украинские болельщики будут следить за судьбой Андрея Лунина в "Реале", а еще будут надеяться на пополнение украинского представительства в этом чемпионате.

В Украине эксклюзивные права на показ Лиги принадлежат MEGOGO.

Серия А

Базовая дата первого тура: 22 августа 2026 года

22 августа 2026 года Базовая дата последнего тура : 29–30 мая 2027 года

: 29–30 мая 2027 года Главные фавориты на чемпионство : "Интер", "Наполи", "Милан"

: "Интер", "Наполи", "Милан" Кто транслирует в Украине : MEGOGO

Сезон Серии А-2026/27 начнется в выходные 22-23 августа, а завершится 29-30 мая 2027 года. В чемпионате традиционно будет 38 туров.

"Интер" попытается защитить чемпионский титул, однако в борьбе за скудетто его ждет серьезная конкуренция. Среди главных претендентов - "Наполи" и "Ювентус". Не стоит списывать со счетов и "Милан", который возглавил Рубен Аморим, сохранивший в составе Луку Модрича.

Особый интерес вызывает борьба традиционных итальянских грандов за места в Лиге чемпионов. Кроме того, после летних трансферов соотношение сил в верхней части таблицы может существенно измениться.

Взгляды украинских болельщиков в этой лиге направлены на "Болонью", за которую теперь будет играть наш Артем Довбик. Но не исключено, что украинское представительство в Серии А к концу трансферного окна станет немного больше.

В Украине матчи Серии А будет эксклюзивно транслировать MEGOGO.

Бундеслига

Базовая дата первого тура: 28 августа 2026 года

28 августа 2026 года Базовая дата последнего тура: 22 мая 2027 года

22 мая 2027 года Главные фавориты на чемпионство: "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Байер"

"Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Байер" Кто транслирует в Украине : Setanta Sports

Бундеслига стартует позднее среди пяти топ-лиг — первый тур состоится 28–30 августа. Открывать сезон будет матч "Бавария" – "Штутгарт". Финальный 34-й тур запланирован на 22 мая 2027 года.

"Бавария" остается основным фаворитом чемпионата. Мюнхенский клуб традиционно ставит перед собой максимальные задачи и будет стремиться снова выиграть Бундеслигу.

Главными конкурентами могут стать "Боруссия" (Дортмунд) и "Байер". Дортмундцы постараются сократить отставание от мюнхенцев, тогда как леверкузенский клуб после перемен в составе также способен сразиться за вершину.

Украинцы в этом чемпионате внимательно следят за "Боруссией" из Менехенгладбаха, за которую будет играть наш Ефим Конопля. В Украине Бундеслигу официально транслирует Setanta Sports.

Лига 1

Базовая дата первого тура: 21 августа 2026 года

21 августа 2026 года Базовая дата последнего тура : 29 мая 2027 года

: 29 мая 2027 года Главные фавориты на чемпионство : ПСЖ, "Марсель", "Монако"

: ПСЖ, "Марсель", "Монако" Кто транслирует в Украине: MEGOGO

Французская Лига 1 стартует 21 августа, а последний 34-й тур состоится 29 мая 2027 года. В первом туре ПСЖ будет принимать "Ренн", в то время как "Марсель" сыграет дома со "Страсбуром".

ПСЖ снова является безоговорочным фаворитом чемпионата. Парижане уже давно доминируют во французском футболе, поэтому главная интрига заключается не столько в определении фаворита, сколько в том, сможет ли кто-нибудь создать ему реальную конкуренцию.

Среди команд, которые могут попытаться навязать борьбу парижанам, следует выделить "Марсель" и "Монако". Оба клуба имеют амбиции бороться за самые высокие места и путевку в Лигу чемпионов. Не забываем и о "Лионе", который тренирует наш давний знакомый Паулу Фонсека. Кстати, вполне возможно, что к ткачам снова присоединится наш Роман Яремчук, что будет существенным усилением атакующего звена команды.

Роман Яремчук (фото: ФК "Лион")

В Украине матчи Лиги 1 эксклюзивно транслируют MEGOGO. Французский чемпионат входит в список топовых футбольных турниров, доступных на платформе.