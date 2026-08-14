Коли стартують топ-чемпіонати у Європі та де їх дивитися в Україні

На старті сезону-2026/27 українських уболівальників чекає чимало інтриг: чи зможе "Арсенал" захистити титул в Англії, чи продовжить "Барселона" домінувати в Іспанії, чи здатен "Ювентус" повернути Скудетто? А ще: чи зможе хтось кинути виклик "Баварії" і чи знайдеться у Франції команда, здатна зупинити ПСЖ?

Англійська Прем'єр-ліга

Базова дата першого туру: 21 серпня 2026 року

21 серпня 2026 року Базова дата останнього туру: 30 травня 2027 року

30 травня 2027 року Головні фаворити на чемпіонство: "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль"

"Арсенал", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль" Хто транслює в Україні: Setanta Sports

Новий сезон АПЛ стартує 21 серпня матчем "Арсенал" – "Ковентрі". Останній, 38-й тур чемпіонату запланований на 30 травня 2027 року. Усі матчі заключного туру розпочнуться одночасно.

"Арсенал" виходитиме на старт у статусі чинного чемпіона Англії. Лондонці нарешті перервали тривале очікування титулу і тепер спробують захистити здобуте минулого сезону.

Головними конкурентами "канонірів" очікувано залишаються "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль". Не варто забувати й про "Челсі", "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасл", які здатні втрутитися у боротьбу за найвищі місця.

В Україні всі матчі Англійської Прем'єр-ліги доступні на Setanta Sports.

Ла Ліга

Базова дата першого туру: 15 серпня 2026 року

15 серпня 2026 року Базова дата останнього туру : 30 травня 2027 року

: 30 травня 2027 року Головні фаворити на чемпіонство : "Барселона", "Реал", "Атлетіко"

: "Барселона", "Реал", "Атлетіко" Хто транслює в Україні: MEGOGO

Іспанський чемпіонат розпочнеться 15 серпня. Завершення чемпіонату заплановане на 30 травня 2027 року.

"Барселона" спробує захистити чемпіонський титул, однак зробити це буде непросто. "Реал" із Кіліаном Мбаппе залишається головним конкурентом каталонців, а "Атлетіко" із Дієго Сімеоне традиційно здатний боротися за найвищі позиції.

Однією з головних подій сезону знову стануть два Ель Класіко. Протистояння "Барселони" та "Реала" традиційно може мати безпосередній вплив на боротьбу за чемпіонство. Українські вболівальники стежитимуть за долею Андрія Луніна у "Реалі", а ще сподіватимуться на поповнення українського представництва у цьому чемпіонаті.

В Україні ексклюзивні права на показ Ла Ліги належать MEGOGO.

Серія А

Базова дата першого туру: 22 серпня 2026 року

22 серпня 2026 року Базова дата останнього туру : 29–30 травня 2027 року

: 29–30 травня 2027 року Головні фаворити на чемпіонство : "Інтер", "Наполі", "Мілан"

: "Інтер", "Наполі", "Мілан" Хто транслює в Україні: MEGOGO

Сезон Серії А-2026/27 розпочнеться у вихідні 22–23 серпня, а завершиться 29–30 травня 2027 року. У чемпіонаті традиційно буде 38 турів.

"Інтер" спробує захистити чемпіонський титул, однак у боротьбі за скудетто на нього чекає серйозна конкуренція. Серед головних претендентів — "Наполі" та "Ювентус". Не варто списувати з рахунків і "Мілан", який очолив Рубен Аморім і зберіг у складі Луку Модрича.

Особливого інтересу додаватиме боротьба традиційних італійських грандів за місця у Лізі чемпіонів. Крім того, після літніх трансферів співвідношення сил у верхній частині таблиці може суттєво змінитися.

Погляди українських вболівальників у цій лізі наразі спрямовані на "Болонью", за яку тепер гратиме наш Артем Довбик. Але не виключено, що українське представництво в Серії А до кінця трансферного вікна стане трохи більшим.

В Україні матчі Серії А ексклюзивно транслюватиме MEGOGO.

Бундесліга

Базова дата першого туру: 28 серпня 2026 року

28 серпня 2026 року Базова дата останнього туру: 22 травня 2027 року

22 травня 2027 року Головні фаворити на чемпіонство: "Баварія", "Боруссія" Дортмунд, "Баєр"

"Баварія", "Боруссія" Дортмунд, "Баєр" Хто транслює в Україні: Setanta Sports

Бундесліга стартує найпізніше серед п'яти топліг — перший тур відбудеться 28–30 серпня. Відкриватиме сезон матч "Баварія" – "Штутгарт". Фінальний, 34-й тур запланований на 22 травня 2027 року.

"Баварія" залишається головним фаворитом чемпіонату. Мюнхенський клуб традиційно ставить перед собою максимальні завдання і прагнутиме знову виграти Бундеслігу.

Головними конкурентами можуть стати "Боруссія" (Дортмунд) та "Баєр". Дортмундці намагатимуться скоротити відставання від мюнхенців, тоді як леверкузенський клуб після змін у складі також здатен поборотися за вершину.

Українці у цьому чемпіонаті уважно стежать за "Боруссією" з Менехенгладбаха, за яку гратиме наш Юхим Конопля. В Україні Бундеслігу офіційно транслює Setanta Sports.

Ліга 1

Базова дата першого туру: 21 серпня 2026 року

21 серпня 2026 року Базова дата останнього туру : 29 травня 2027 року

: 29 травня 2027 року Головні фаворити на чемпіонство : ПСЖ, "Марсель", "Монако"

: ПСЖ, "Марсель", "Монако" Хто транслює в Україні: MEGOGO

Французька Ліга 1 стартує 21 серпня, а останній, 34-й тур відбудеться 29 травня 2027 року. У першому турі ПСЖ прийматиме "Ренн", тоді як "Марсель" зіграє вдома зі "Страсбуром".

ПСЖ знову є беззаперечним фаворитом чемпіонату. Парижани вже давно домінують у французькому футболі, тому головна інтрига полягає не стільки у визначенні фаворита, скільки в тому, чи зможе хтось створити йому реальну конкуренцію.

Серед команд, які можуть спробувати нав'язати боротьбу парижанам, варто виділити "Марсель" та "Монако". Обидва клуби мають амбіції боротися за найвищі місця та путівку до Ліги чемпіонів. Не забуваємо і про "Ліон", який тренує наш давній знайомий Паулу Фонсека. До речі, цілком можливо, що до "ткачів" знову долучиться наш Роман Яремчук, що буде суттєвим посиленням атакувальної ланки команди.

Роман Яремчук (фото: ФК "Ліон")

В Україні матчі Ліги 1 ексклюзивно транслює MEGOGO. Французький чемпіонат входить до переліку топових футбольних турнірів, доступних на платформі.