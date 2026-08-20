Клуб УПЛ сделал заявление о бегстве футболиста в Россию

Запрос через ФИФА и реакция клуба

В конце июля 2025 года нападающий Алексей Сидоров самовольно покинул расположение ФК "Харьков" и уехал за границу, ссылаясь на семейные обстоятельства. Несмотря на действующий контракт, рассчитанный до 30 июня 2028, футболист проигнорировал многократные призывы руководства вернуться и выполнить свои обязательства.

"18 августа 2026 года футбольный клуб "Харьков" получил информацию о поступлении в системе FIFA TMS запроса от российского футбольного союза о выдаче международного трансферного сертификата на футболиста Алексея Сидорова для его регистрации за российский клуб RVСhellendzh в статусе любителя", - сообщила пресс-служба клуба.

В своем официальном заявлении ФК "Харьков" категорически осудил действия игрока и сообщил о готовности защищать свои права:

"Футбольный клуб "Харьков" категорически осуждает такие действия Сидорова и оставляет за собой возможность защищать свои права и законные интересы в установленном законодательством Украины регламентными нормами УАФ и ФИФА порядке".

Что известно об Алексее Сидорове

25-летний уроженец Макеевки. Игровое амплуа – нападающий. На юношеском уровне выступал за "Азовсталь" (Мариуполь), "Шахтер" (Донецк), "Металлист" (Харьков) и "Металлург" (Запорожье).

Во взрослом футболе был игроком запорожского "Металлурга" и "Металлиста 1925", в аренде от которого вторую часть сезона-2024/25 провел в ковалевском "Колосе". Всего в УПЛ провел 34 матча (25 за "Металлист 1925" и 9 – за "Колос"), в которых отличился четырьмя голами (по 2 – за "Колос" и "Металлист 1925").

Имеет контракт с ФК "Харьков", рассчитанный до 30 июня 2028 года.

Вызывался в сборную Украины U-18.