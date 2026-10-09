Клуб украинца в АПЛ неожиданно выставили на продажу: официальное заявление

Почему американцы продают "Эвертон"

Как отмечается в официальном заявлении компании, на момент приобретения "ириски" столкнулись со значительной финансовой неопределенностью и трудностями. Главными задачами новых владельцев были стабилизация ситуации, инвестиции в будущее и помощь в завершении строительства нового стадиона.

Теперь, когда фундаментальные проблемы решены, TFG готова рассмотреть предложения от новых инвесторов, которые смогут обеспечить дальнейшее развитие команды. При этом руководство подчеркивает, что будет принимать предложения только от тех покупателей, которые гарантируют сохранение и приумножение спортивных достижений клуба.

Текущее положение команды и будущее Миколенко

Новость о продаже стала неожиданностью на фоне неплохих результатов "Эвертона" в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. Мерсисайдцы сейчас занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков после 5-ти стартовых туров.

Для украинского защитника Виталия Миколенко это может означать новый этап в карьере — в зависимости от того, кто именно станет новым владельцем клуба и какой будет дальнейшая стратегия развития команды.

Пока продолжается поиск инвесторов, компания TFG обещает оказывать коллективу всестороннюю поддержку.