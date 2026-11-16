Клопп публично унизил Инфантино и подверг сомнению его право руководить ФИФА

"Не думал, что может стать еще хуже"

Юрген Клопп, возглавивший сборную Германии в июле, заявил, что деятельность Джанни Инфантино наносит вред игре. По мнению специалиста, его пребывание на посту стало даже большим разочарованием, чем эпоха предыдущего президента организации Зеппа Блаттера, который ушел в отставку в 2015 году из-за громкого коррупционного скандала.

"Я слежу за футболом много лет. Есть люди, которые разбираются в этом гораздо лучше меня. Но я думаю, что сейчас большинство согласится – перемены имели бы большой смысл. Я не думал, что после Зеппа Блаттера дела могут пойти еще хуже, но кому-то удалось сделать именно это", – подчеркнул тренер.

Клопп выразил уверенность, что следующий руководитель ФИФА точно справится с работой лучше, если на эту должность придет человек, который искренне заботится о будущем спорта, а не руководствуется исключительно финансовыми интересами.

Скандал в ФИФА и предстоящие выборы

Заявление Клоппа прозвучало на фоне острого политического кризиса вокруг Инфантино, который возглавляет ФИФА с февраля 2016 года и планирует переизбраться на новый срок в марте 2027-го.

Позиции действующего президента пошатнулись после разоблачения проекта Fifa Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу частным инвесторам долей прав на чемпионат мира и другие турниры. Несмотря на то, что Инфантино свернул эту инициативу и извинился перед Советом ФИФА, оппозиция продолжает оказывать давление.

В частности, УЕФА неоднократно требовал отставки швейцарца, подготовил против него уголовные иски и обратился в три суда США с требованием обнародовать всю документацию по проекту FFE.

Кто претендует на должность

Официальный дедлайн подачи заявок истекает уже в среду, 18 ноября. Выборы президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года в Рабате (Марокко).

На данный момент бросить вызов Инфантино решились только бывший защитник "Тоттенхема" Рамон Вега и почетный президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.

В то же время УЕФА продолжает срочные поиски еще одного альтернативного кандидата до закрытия регистрации. Большие надежды возлагались на бывшего наставника лондонского "Арсенала" Арсена Венгера, который отвечает в ФИФА за глобальное развитие футбола. Однако он решил отказаться от участия в гонке.