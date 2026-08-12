Катастрофа в Белграде: Станкович оставил "Црвену Звезду" из-за фиаско в ЛЧ

Капитуляция руководства и давление трибун

Вылет из Лиги чемпионов вызвал шквал возмущения среди болельщиков, что заставило менеджмент белградцев оправдываться и принимать экстренные решения. Генеральный директор Звездан Терзич признал полное фиаско и раскритиковал игру команды.

"Не помню худшего выступления "Црвены Звезды". Если бы я сам сидел на трибуне, то развернулся бы и также требовал отставки Тозы Мияиловича и всего руководства. Мы хорошо слышим свой народ. Как только завершилось заседание правления клуба - в декабре мы объявим внеочередные выборы", - заявил он.

При этом Деян Станкович покинул пост не по решению руководства – он сам подал в отставку. Однако последний матч Станковича в должности получился скандальным – его изъяли во время игры.

Специалиста громко освистали болельщики, когда он шел в направлении раздевалки. Однако тренер решил сразу ответить критикам и жестом указал болельщикам быть еще громче.

Поиски нового тренера

Несмотря на масштабную политическую перезагрузку, клуб должен немедленно решать текущие спортивные задания. Переговоры по кандидатуре нового руководителя команды продолжаются в режиме нон-стоп.

Боссы сербского клуба установили жесткий дедлайн: имя нового главного тренера обязаны официально назвать до полуночи в ближайшую пятницу. Перед болельщиками руководство уже принесло извинения за еврокубковый провал.

Наследие Станковича

Легендарный Деян Станкович во второй раз возглавил белградский коллектив в 2025 году. Прошлый игровой сезон под его руководством стал триумфальным для красно-белых на внутренней арене - команда оформила золотой дубль, выиграв чемпионат Сербии и национальный Кубок.

Кроме того, Станкович сумел вывести команду в стадию плей-офф Лиги Европы, однако зацепиться за групповой этап главного еврокубка в этот раз так и не смог.