"Карпаты" поедут в Киев: в УПЛ определились с датами и временем матчей 8 тура

С кем будут играть лидеры

Тур начнется в пятницу, 9 октября, поединком "Вереса" и "Шахтера". Команды выйдут на поле в 15.30.

В субботу, 10 октября, состоятся три матча. В 13:00 "Черноморец" будет принимать "Харьков", параллельно "Колос" сыграет с "Эпицентром", а в 15:30 "Оболонь" встретится с "Кривбассом".

Однако ключевой матч тура будет сыгран в воскресенье, 11 октября – в 15:30 между собой сыграют "Динамо" и "Карпаты". Также в воскресенье состоятся матчи ЛНЗ - "Кудровка" и "Буковина" - "Полесье".

Завершится тур в понедельник, 12 октября, матчем "Левый Берег" – "Заря". Игра начнется в 13.00.

Полное расписание 8-го тура УПЛ

9 октября, пятница

"Верес" - "Шахтер" - 15:30

10 октября, суббота

"Черноморец" – "Харьков" – 13:00

"Колос" - "Эпицентр" - 13:00

"Оболонь" – "Кривбасс" – 15:30

11 октября, воскресенье

ЛНЗ - "Кудровка" - 13:00

"Динамо" – "Карпаты" – 15:30

"Буковина" - "Полесье" - 18:00

12 октября, понедельник

"Левый Берег" - "Заря" - 13:00