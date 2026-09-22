"Карпаты" поедут в Киев: в УПЛ определились с датами и временем матчей 8 тура
Украинская премьер-лига определила точные даты и время проведения матчей 8-го тура чемпионата. Первый матч тура 9 октября разыграют "Верес" и "Шахтер".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
С кем будут играть лидеры
Тур начнется в пятницу, 9 октября, поединком "Вереса" и "Шахтера". Команды выйдут на поле в 15.30.
В субботу, 10 октября, состоятся три матча. В 13:00 "Черноморец" будет принимать "Харьков", параллельно "Колос" сыграет с "Эпицентром", а в 15:30 "Оболонь" встретится с "Кривбассом".
Однако ключевой матч тура будет сыгран в воскресенье, 11 октября – в 15:30 между собой сыграют "Динамо" и "Карпаты". Также в воскресенье состоятся матчи ЛНЗ - "Кудровка" и "Буковина" - "Полесье".
Завершится тур в понедельник, 12 октября, матчем "Левый Берег" – "Заря". Игра начнется в 13.00.
Полное расписание 8-го тура УПЛ
9 октября, пятница
- "Верес" - "Шахтер" - 15:30
10 октября, суббота
- "Черноморец" – "Харьков" – 13:00
- "Колос" - "Эпицентр" - 13:00
- "Оболонь" – "Кривбасс" – 15:30
11 октября, воскресенье
- ЛНЗ - "Кудровка" - 13:00
- "Динамо" – "Карпаты" – 15:30
- "Буковина" - "Полесье" - 18:00
12 октября, понедельник
"Левый Берег" - "Заря" - 13:00
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