"Карабах" – "Динамо": где смотреть онлайн решающий матч Лиги конференций

Кадровые проблемы киевлян

Первый поединок в польском Люблине завершился победой "Динамо" со счетом 1:0 благодаря единственному голу Матвея Пономаренко. Впрочем, в преддверии выездной игры "бело-синие" столкнулись с существенными кадровыми проблемами.

В лазарете динамовцев находятся сразу несколько ключевых исполнителей. Александр Пихаленок восстанавливается от повреждения приводной мышцы, Руслан Нещерет лечит связки колена, Назару Волошину диагностировали травму задней поверхности бедра, а Томаш Кендзера получил сотрясение мозга средней сложности на последней перед вылетом тренировке.

Также вне игры остаются Денис Попов, Константин Вивчаренко, Владислав Захарченко и Кирилл Осипенко. Только на днях в общую группу вернулся Николай Михайленко после операции на колене.

Жесткий разговор с президентом

По информации СМИ, после последних выступлений с игроками в жесткой форме пообщался президент клуба Игорь Суркис, требуя существенно улучшить качество игры.

Кстати, общая стоимость состава киевлян составляет 91,78 млн евро, что почти в четыре раза превышает ценник игроков "Карабаха" (24,73 млн евро).

Несмотря на минимальное преимущество "Динамо", статистика свидетельствует, что киевляне после победы 1:0 в первой игре дома выходили в следующий раунд в 8 из 10 случаев в истории.

Где смотреть матч

Поединок состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток английского арбитра Стюарта Аттвелла прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В прямой трансляции на территории Украины игру покажут телеканал "2+2" и онлайн-платформа "Киевстар ТВ".

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в решающий раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где почти стопроцентно попадет на нидерландский "Твенте". Нидерландцы в первом матче разгромил словацкий ДАК 1904 со счетом 6:0.

Для команды, которая проиграет, еврокубковый сезон завершится.