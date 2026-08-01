Капитуляция Инфантино: ФИФА отменила планы продажи чемпионатов мира из-за угрозы бойкотов

Волна протестов и отказ от миллиардов

Предложение ФИФА, обнародованное в начале недели, предусматривало привлечение до 4,2 млрд долларов путем продажи 20% акций новосозданной компании FIFA Forward Enterprise (общая капитализация оценивалась в 20 млрд долларов), которая должна была заниматься проведением мундиалей. Сотрудничество планировали с фондом Thrive Eternal, связанным с семьей Джареда Кушнера.

Однако инициатива столкнулась с жестким сопротивлением. УЕФА и все 55 стран-членов единогласно объявили о бойкоте всех турниров ФИФА. CONCACAF (41 страна) и Азиатская конфедерация AFC (47 стран) выразили солидарность с европейцами.

Всего против проекта выступили 143 из 211 национальных ассоциаций, что сделало невозможным его принятие. Даже обещания Инфантино выплатить каждой ассоциации по 40 млн долларов не изменили позицию футбольного сообщества.

"Выслушав все стороны, стало ясно, что проект создал раскол, который больше не отвечает нашей цели. Наша задача - объединять. Поэтому это предложение не будет реализовано", - заявил Джанни Инфантино.

Внутренний раскол и политические последствия

Скандальная инициатива повлекла за собой кризис и внутри самого руководства ФИФА. Старший советник Инфантино Карлос Кордейро немедленно подал в отставку, назвав соглашение "плохим для футбола", а операционный директор ФИФА Кевин Ламур заявил, что работников организации "ввели в заблуждение" для реализации личного проекта президента.

Провал инвестиционной идеи существенно поколебал позиции 56-летнего Инфантино в преддверии выборов президента ФИФА в следующем году, где его потенциальным конкурентом может стать глава CONCACAF Виктор Монтальяни.