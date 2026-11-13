Капитан "Манчестер Юнайтед" во второй раз отказался продлевать контракт

Фернандеш отклонил второе предложение МЮ

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с представителями Бруна Фернандеша по новому контракту. Клуб стремится договориться о продолжении сотрудничества с 32-летним футболистом и не доводить ситуацию до активации опции пролонгации действующего соглашения.

Впрочем, по информации BBC Sport, португалец уже отклонил второе предложение манкунианцев. Когда это произошло, не уточняется.

Если стороны не достигнут договоренности, "Манчестер Юнайтед", скорее всего, активирует опцию продления контракта еще на 12 месяцев – до 2028 года. Клуб должен сделать это до 1 января.

Это позволит англичанам сохранить контроль над будущим игрока, ведь после наступления января Фернандеш сможет подписать предварительное соглашение с иностранным клубом: до завершения его контракта будет оставаться менее шести месяцев.

Изменения на тренерском мостике могут повлиять на решение

Переговоры проходят на фоне серьезной нестабильности в "Манчестер Юнайтед". В четверг клуб уволил главного тренера Майкла Каррика после худшего старта команды в национальных турнирах за последние 40 лет.

Ожидается, что преемником английского специалиста станет наставник сборной США Маурисио Почеттино. Аргентинец может впервые возглавить команду в матче против "Ливерпуля", который состоится 22 ноября на "Энфилде".

В "Манчестер Юнайтед" надеются, что предназначение Почеттино поможет убедить Фернандеша остаться в клубе.

Статистика португальца в текущем сезоне

В нынешней кампании Фернандеш остается одним из ключевых манкунианцев. Бывший футболист "Спортинга" провел 13 матчей за английский клуб во всех турнирах, забив шесть голов.