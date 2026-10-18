Как в бильярдную лузу: украинец забил эффектный гол в чемпионате МЛС (видео)

Эффектный гол в ворота "Сиэтла"

Синчук вышел в стартовом составе Монреаля и отличился уже на 13-й минуте встречи. Все события разворачивались с участием украинца: Геннадий сам начал отбор мяча на собственной половине поля, организовал стремительную контратаку и лично завершил ее точным ударом с линии штрафной.

Несмотря на точный удар украинского легионера, "Монреаль" не смог удержать победный результат. Во втором тайме "Сиэтл" восстановил паритет усилиями Себастьяна Гомеса. Поединок завершился ничьей (1:1), а Синчук провел на поле весь матч.

Знаковое достижение в МЛС

Забитый мяч стал для Синчука вторым в текущем сезоне и третьим в общей сложности за время выступлений в МЛС. Это позволило 20-летнему полузащитнику подняться на третью строчку в списке лучших украинских бомбардиров в истории североамериканской футбольной лиги.

Украинцы, забивавшие в МЛС:

Дмитрий Коваленко – 43

Алексей Король – 7

Геннадий Синчук – 3

Сергей Данив – 3

Сергей Кривцов – 2

Александр Сваток – 2

Артем Смоляков – 1

Евгений Чеберко – 1

Напомним, Синчук перешел в "Монреаль" из харьковского "Металлиста" в январе 2025 года. Весной этого года талантливый полузащитник получил дебютный вызов в национальную сборную Украины и уже успел сыграть первый матч за главную команду страны против Польши.