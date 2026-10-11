С суперголом Пономаренко: "Динамо" в большинстве одолело "Карпаты" в центральном матче УПЛ (видео)

УПЛ, 8-й тур

"Динамо" – "Карпаты" – 1:0

Гол: Пономаренко, 66

Удаление: Русин ("Карпаты"), 62, вторая желтая

Удаление Русина и гол Пономаренко

Поединок начался с активного прессинга "Карпат". Львовяне пытались создавать опасность у ворот Георгия Бущана, который уже на девятой минуте спас "Динамо" после удара головой в исполнении Сери.

Киевляне ответили своими моментами. В частности, Тарас Михавко пробил головой мимо дальнего угла после подачи с углового, а удар Матвея Пономаренко в конце первого тайма парировал голкипер гостей.

На 34-й минуте "Карпаты" даже отправили мяч в сетку после добивания Чебера, однако после просмотра ВАР арбитр не засчитал гол из-за офсайда.

Ключевые события развернулись после перерыва. На 62-й минуте нападающий "Карпат" Назарий Русин получил вторую желтую карточку за грубую игру против Бущана в штрафной "Динамо" и оставил команду в меньшинстве.

Киевляне воспользовались численным преимуществом уже через четыре минуты. Назар Волошин выполнил заброс на Пономаренко, который принял мяч спиной к воротам, сместился вправо и эффектным ударом с разворота попал в левый угол.

"Карпаты" имели шанс отыграться

После пропущенного мяча львовяне не отказались от атак и продолжили искать возможности у ворот хозяев. На 72-й минуте Денис Мирошниченко пробил с правого угла штрафной в дальний угол, но Бущан снова спас киевлян.

Несмотря на игру вдесятером, "Карпаты" больше владели мячом в заключительной части встречи, однако сравнять счет не смогли.

Благодаря этой победе "бело-синие" с 16-ю баллами поднялись на третье место в турнирной таблице, обойдя "Харьков". Карпаты же опустились на пятую строчку, имея в своем активе 14 очков.

ЛНЗ в меньшинстве победил "Кудривку"

ЛНЗ – "Кудривка" – 2:1

Голы: Таллес, 9 (с пенальти), Пасич, 48 – Овусу, 68

Удаление: Рябов (ЛНЗ), 37, вторая желтая карточка

В параллельном матче черкасский ЛНЗ одолел "Кудривку". Сначала Таллес открыл счет с пенальти, а затем Геннадий Пасич удвоил преимущество хозяев, несмотря на то, что они играли в меньшинстве после удаления Артура Рябова. "Кудривка" усилиями Раймонда Овусу отыграла один мяч, но спастись от поражения не смогла.

ЛНЗ (11 очков) поднялся на шестое место, а "Кудривка" (2 балла) остается 16-й.