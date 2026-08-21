С прицелом на новый ЧМ: Испания готовит новый контракт для звездного тренера

Признание заслуг и продление соглашения

Действующее соглашение 65-летнего специалиста рассчитано до 2028 года, однако руководство RFEF стремится заблаговременно обеспечить его долгосрочное пребывание в должности - как минимум до чемпионата мира-2030, хозяйкой которого Испания будет выступать совместно с Португалией и Марокко.

Президент RFEF Рафаэль Лоусан в разговоре с Radio Nacional de Espana подтвердил, что переговорный процесс уже стартовал.

"Я считаю, что Луис заслужил это, и мы работаем над этим вопросом. Мы уже начали переговоры, чтобы продлить его контракт, который сейчас действует до 2028 года, и расширить его ориентировочно до 2030-го года, ведь де ла Фуэнте обязательно должно быть частью этого турнира", - подчеркнул Лоу.

Глава федерации отметил скромность, трудолюбие и высокие человеческие качества наставника, которые позволили построить незабываемый коллектив.

Амбиции на финал ЧМ-2030

Желание сохранить главного архитектора успехов совпало с активной кампанией Испании за право принять финальный матч чемпионата мира в 2030 году. В RFEF уверены, что статус действующих обладателей мирового кубка среди мужчин и женщин значительно усиливает позиции страны.

Рафаэль Лоусан отметил, что любой другой сценарий кроме проведения финального поединка ЧМ-2030 в Испании будет сложно понять.