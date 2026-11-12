Италия – Франция: где и когда смотреть центральное противостояние дня в Лиге наций

Манчини против Зидана

После четырех туров единоличным лидером группы А1 является сборная Франции, имеющая в своем активе 10 очков. Итальянцы идут вторыми, отставая на три балла (7 пунктов), так что в случае победы на "Сан-Сиро" смогут догнать главного конкурента.

Сборная Италии, которая после неудачной квалификации на ЧМ-2026 вернула на мостик Роберто Манчини, в текущем розыгрыше Лиги наций проиграла только Бельгии (0:2), после чего дважды уверенно одолела Турцию (4:1, 3:1) и вывезла ничью из Франции (1:1).

Сборная Франции начала новую эру под руководством Зинедина Зидана. "Ле Бле" одержали две минимальные победы (1:0) над Турцией и Бельгией, затем разгромили Бельгию (4:1), а единственные очки потеряли именно в игре с итальянцами.

История противостояний

Встреча в Милане станет 43-й в истории очных матчей этих соперников. Общая статистика на стороне итальянцев: 20 побед против 13-ти у французов при девяти ничьих.

Предыдущая дуэль команд состоялась 2 октября в рамках первого круга текущей Лиги наций и завершилась боевой ничьей - 1:1. Тогда на гол француза Майкла Олисе точным ударом ответил защитник итальянцев Алессандро Бастони. В то же время последний визит "Ле Бле" в Италию завершился именно победой гостей.

Где и когда смотреть матч

Стартовый свисток в Милане прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Эксклюзивным транслятором встречи на Украине выступает медиасервис MEGOGO.

Просмотреть игру вживую можно будет на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", а также во всех пакетах "MEGOPACK". Предматчевая студия начнется в 21.10. Комментировать матч будут Сергей Лукьяненко и Владимир Зверов.