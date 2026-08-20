Испанский курс продолжается: "Карпаты" официально подписали звезду УПЛ

Детали трансфера и соглашения

Соглашение между львовским клубом и 29-летним футболистом подписано по схеме "2+1" – контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон. За переход испанского атакующего полузащитника "Карпаты" заплатили "Эпицентру" 260 тысяч евро.

Универсальный вингер, способный одинаково качественно закрывать оба фланга атаки, уже приступил к подготовке в составе новой команды.

Этапы карьеры

Хоакин Сифуэнтес родился в испанском Альбасете и долгое время выступал в низших дивизионах Испании ("Альманса", "Атлетико Ибаньес", "Кинтанар-дель-Рей", "Сокуэльямос"). В 2023 году он перебрался в Андорру, где в составе "Санта-Коломы" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Выступления в Украине

Летом 2025 года Сифуэнтес стал игроком "Эпицентра". В дебютном (и единственном полном) сезоне испанец сыграл во всех 30 матчах чемпионата, забив 8 голов и отдав 7 результативных передач.

На старте сезона-2026/27 Хоакин выходил во всех трех стартовых поединках и забил 2 мяча (оба – в ворота киевской "Оболони" в первом туре).